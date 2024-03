Ludopatia: Spi-Cgil apre uno sportello a Calenzano di aiuto e orientamento

CALENZANO – Il gioco d’azzardo rappresenta una fetta consistente dell’economia e colpisce molte persone, rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per la salute dei cittadini, trattandosi di un’attività che, stando ai dati, interessa dai giovanissimi alla popolazione over 65. Nella sola città metropolitana di Firenze nel gioco d’azzardo sono stati spesi 1.804.931.109,47 euro che corrispondono a 1828 euro a testa considerando quindi anche coloro che non giocano, la cifra è piuttosto importante. Ma a guardare bene nella Piana fiorentina, con le dovute proporzioni, il comune con il più alto numero di “spesa” pro capite per il gioco d’azzardo è Calenzano. Stando ai dati forniti da Spi-Cgil relativi al 2023. A Calenzano si registra una spesa pro-capite di 5059 euro, mentre il più virtuoso è Sesto Fiorentino con una raccolta di 2007 euro pro capite, segue Campi Bisenzio con 2871 euro di raccolta pro-capite, mentre Firenze registra 1900 euro a testa e Empoli 1700 euro. Spi-Cgil, per aiutare a combattere la ludopatia, apre due sportelli di ascolto e orientamento uno a Calenzano e l’altro a Empoli.

“La titolarità del progetto è di Anci ed è realizzato in co-progettazione con enti del terzo settore, Gruppo Incontro, Cat Cooperativa Sociale e Centro di Solidarietà di Firenze, impegnati da anni nello studio, prevenzione e cura dei comportamenti di gioco d’azzardo. – precisa Elena Aiazzi responsabile Cgil della Piana Fiorentina – Il piano di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo della Regione Toscana prevede, tra le sue azioni, una specifica attività di prevenzione nei contesti lavorativi ed è in relazione a questo specifico bisogno che è nato il progetto Giacolav – Interventi di Prevenzione sulle specificità dei rischi correlati al Gioco d’Azzardo nei contesti lavorativi dell’area Fiorentina”. C’è chi cerca la fortuna più o mno saltuariamente con la “lotteria istantanea” del Grattaevinci, chi passa le ore davanti alle macchinette posizionate in alcuni negozi, chi si chiude nelle sale. In questo settore non ci sono differenze tra uomini e donne, anche se, dicono gli operatori Cat, le donne in generale preferiscono le “lotterie istantanee”.

“Nell’area della provincia fiorentina e in particolare a Calenzano – spiega Giacomo del Sala della Cat coordinatore del progetto – sono presenti molti punti fisici dove si svolge il gioco d’azzardo e questo sicuramente è un motivo in più perchè Calenzano si trova in cima alla classifica. Il gioco d’azzardo online è esploso durante il Covid e fino ad ora non ha avuto flessioni, ma in queste zone molti continuano a giocare anche recandosi nei punti dove ci sono queste opportunità”. A giocare sono dai giovanissimi alle persone over 65 ciascuno con la propria modalità. “Per questo motivo – spiega Aiazzi – Cgil insieme Cisl e Uil ha sottoscritto un protocollo per farsi parte attiva nel sostenere questo percorso di prevenzione e di ascolto attivando anche sui territori l’apertura di sportelli dedicati non solo alle lavoratrici ed ai lavoratori ma anche alla cittadinanza”. Lo sportello a Calenzano è aperto da oggi giovedì 28 marzo dalle 15 alle 17 e per ogni giovedì successivo è aperto presso la sede dello Spi Cgil in via della Conoscenza 3 uno sportello dedicato di ascolto rivolto ai lavoratori ma anche a pensionati e cittadini di Calenzano e dei Comuni della Piana. Tale sportello sarà curato da personale professionalmente preparato della cooperativa sociale CAT di Firenze. E’ possibile presentarsi senza prenotazione o eventualmente prenotarsi scrivendo alla e mail giacolav@incontro.coop. E’ previsto inoltre un servizio online, previa prenotazione alla mail sopra indicata, il lunedì, martedì e venerdì dalle 16 alle 19.