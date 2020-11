L’Ufficio turistico apre nel Palazzo comunale

SESTO FIORENTINO – L’ufficio turistico ha aperto da qualche giorno nel Palazzo comunale. Il nuovo servizio è ospitato al piano terreno ed è gestito dalla Pro Loco, in forza di una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale.L’apertura dell’Ufficio Turistico segna una svolta nella promozione del territorio di Sesto Fiorentino che, si legge in una nota del […]

SESTO FIORENTINO – L’ufficio turistico ha aperto da qualche giorno nel Palazzo comunale. Il nuovo servizio è ospitato al piano terreno ed è gestito dalla Pro Loco, in forza di una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale.

L’apertura dell’Ufficio Turistico segna una svolta nella promozione del territorio di Sesto Fiorentino che, si legge in una nota del Comune “per la prima volta, esprime la propria vocazione turistica e, di conseguenza, la necessità di una sua organica promozione nell’ambito dell’offerta della città Metropolitana di Firenze.

Non appena le restrizioni legate all’emergenza sanitaria lo permetteranno l’ufficio sarà aperto tre volte la settimana, mentre per il momento sarà attivo da remoto”.

“Non appena conclusa la Convenzione, ci siamo attivati come Pro Loco per riorganizzare la nostra attività, – spiega il presidente della Pro Loco Alessandro Baldi – costruendo una rete di contatti e sinergie con albergatori, ristoratori, associazioni culturali e artistiche, commercianti e altri soggetti per definire la promozione turistica del territorio”.

“In questo periodo – prosegue Baldi – abbiamo provveduto alla formazione del personale e ristrutturato il portare web della pro loco, improntandolo maggiormente alla funzione di strumento di promozione turistica. È l’inizio di un percorso che potenzieremo, non appena sarà possibile, e metteremo al servizio di tutto il nostro territorio”.

“Arriviamo a compimento di un percorso, dotandoci, come richiesto dalla legge regionale, di un ufficio turistico – afferma l’assessore alle attività produttive Gabriella Bruschi – Pur trovandoci in un momento tanto particolare, abbiamo deciso di cominciare a lavorare già da adesso sul futuro, cercando di coinvolgere tutti quei soggetti che in questo momento sono tra i più penalizzati. Il nostro territorio ha tanto da offrire e siamo certi che la Pro Loco sia il soggetto giusto per farlo conoscere. Dobbiamo fare lo forzo di metterci in gioco, di guardare il nostro territorio da un punto di vista diverso, facendolo conoscere apprezzare”.

L’ufficio può essere contattato al 3313447457 o scrivendo a prolocosesto@gmail.com.