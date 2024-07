Luglio Bambino al Centro MeMe

CAMPI BISENZIO – Al via la seconda edizione della “Luglio Bambino Fashion Week” del Centro MeMe di Campi Bisenzio. In occasione dell’edizione numero 31 di Luglio Bambino, Centro MeMe presenta 6 laboratori gratuiti, di cui 3 inseriti nel programma ufficiale dell’evento che si svolgeranno nei giardini del comune di Campi Bisenzio e altri 3 proposti […]

CAMPI BISENZIO – Al via la seconda edizione della “Luglio Bambino Fashion Week” del Centro MeMe di Campi Bisenzio. In occasione dell’edizione numero 31 di Luglio Bambino, Centro MeMe presenta 6 laboratori gratuiti, di cui 3 inseriti nel programma ufficiale dell’evento che si svolgeranno nei giardini del comune di Campi Bisenzio e altri 3 proposti come evento “off” del Festival, che verranno realizzati presso la sede Infanzia e Adolescenza di via Milano, 28.

Luglio Bambino è il Festival che da oltre trent’anni coinvolge bambini di tutte le età attraverso spettacoli teatrali, circo, animazioni, spettacoli, cinema, letture e incontri nei comuni della Piana Fiorentina: Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci e Campi Bisenzio.

La novità di quest’anno è la lotteria finale: ogni bambino riceverà un numero della lotteria (uno per ogni partecipazione ai laboratori). L’estrazione avverrà il 20 luglio alle 12, nella Sede Infanzia e Adolescenza di Centro MeMe, in via Milano 28 a Campi Bisenzio, subito dopo l’effettuazione dell’ultimo laboratorio della Fashion Week.

Giovedì 11 luglio “Emozioni in movimanto” alle 17 nel giardino di Bamboo “Esploriamo insieme le emozioni: rabbia, ansia, paura diventeranno un’opera d’arte ricca di colori, tessuti e altri materiali, che daranno vita alla creatività di tutti i bambini”.

Venerdì 12 luglio alle 10 “Pronti, partenza… stop” al Centro MeMe Sede Infanzia e Adolescenza.

Domenica 14 luglio alle 18 si terrà l’incontro “Fiabando” al giardino di Bamboo.

Martedì 16 luglio alle 18.30 “1, 2, 3 … gnam” nell’atrio del Comune.

Giovedì 18 luglio alle 10 “Ruba la Sibilla” al Centro MeMe Sede Infanzia e Adolescenza.

Sabato 20 luglio alle 10 “Sfila e vinci” al Centro MeMe Sede Infanzia e Adolescenza. Alla fine della sfilata, verranno estratti i premi della lotteria.