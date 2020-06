Luglio Bambino cerca bambini-giurati per il Festival

CAMPI BISENZIO – Luglio Bambino ci sarà. Si svolgerà dal 5 al 23 luglio in cinque comuni: Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa e Scandicci. Una decisione, quella di fare il Festival, si legge in una nota “per rispondereai bisogni che sono nati in questi mesi di clausura, per risarcire i bambini che più di […]

CAMPI BISENZIO – Luglio Bambino ci sarà. Si svolgerà dal 5 al 23 luglio in cinque comuni: Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa e Scandicci. Una decisione, quella di fare il Festival, si legge in una nota “per rispondereai bisogni che sono nati in questi mesi di clausura, per risarcire i bambini che più di tutti hanno patito l’isolamento”. La ventiquattresima edizione vedrà come tema “la gentilezza”.

“E’ questo di cui abbiamo bisogno. – si legge nella nota degli organizzatori – Conosciamo le parole ‘brutte’, e quelle ‘cattive”, le parole che ‘escludono’; sappiamo quanto possano diventare azioni che feriscono. E’ tempo di cercare le parole ‘gentili’ e le azioni che sono generate e che generano le parole ‘gentili’. La gentilezza cambierà il mondo”.

La direzione artistica sta cercando bambine e bambini per far parte della Giuria dei Bambini che, insieme alla Giuria dei Giornalisti, proclameranno la compagnia teatrale vincitrice della 27° edizione del Festival con lo spettacolo più bello. Nelle edizioni precedenti i bambini che desideravano partecipare come giurati, bastava che lo comunicassero alle loro insegnanti. Con le scuole chiuse quest’anno le adesioni dovranno pervenire direttamente alla segreteria del festival. I requisiti sono: assicurare la presenza per vedere gli spettacoli in concorso (dal 13 al 16 di Luglio a Villa Rucellai-Campi Bisenzio alle ore 21,30), avere dai 7 anni in su e tanta voglia di divertirsi. Per info ed iscrizioni telefonare al 3298628437.