“Luglio Bambino”, dal 12 al 19 luglio una settimana di appuntamenti e spettacoli a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Dopo Signa, Sesto Fiorentino e Calenzano, l’edizione numero 28 di “Luglio Bambino” torna lì dove tutto è nato, a Campi Bisenzio, con una settimana ricca di spettacoli e appuntamenti. Dal 12 al 19 luglio, infatti, il festival sarà nel centro di Campi Bisenzio con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio. La sera, invece, via agli spettacoli all’interno del giardino di Villa Rucellai. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi telefonando al numero 3298628437 e il costo biglietto è di 2 euro. Si parte oggi e fino al 15 luglio, con inizio alle 21, a Villa Rucellai andranno in scena gli spettacoli in concorso che verranno giudicati fra gli altri da una giuria di bambini. L’appuntamento di questa sera è con la compagnia teatrale Mattioli e la loro “Prezzemolina”: in un angolo di un orto c’è una donna, un po’ strana, che parla al suo prezzemolo, lo annaffia, lo coccola, poi… Domani, invece, martedì 13 Roberto Anglisani ci racconta “Topo Federico racconta”, ovvero il racconto di Federico, un topo sognatore, che mentre gli altri lavorano, raccoglie parole con cui crea storie bellissime.

Il 14 luglio il Teatrino dei Fondi presenta “Il chicco di grano”: una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità delle stagioni. L’ultimo spettacolo in concorso è il 15 luglio: Fontemaggiore presenta “La nostra maestra è un Troll, avete mai avuto un Troll come preside?”. Venerdì 16 luglio il teatro dei burattini di Itali Pecoretti ci racconta “Le penne dell’orco, di una principessa rapita, un Re ammalato e del potere delle miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo”. Sabato 17 luglio torna la compagnia vincitrice del Premio “Giuria della critica 2020” Guascone teatro con la produzione “La stella e il coyote” di e con Andrea Kaemmerle. Domenica 18 luglio, sarà la volta della nuova produzione dell’Accademia dei Perseveranti, “La marcia degli alberi”, una passeggiata-spettacolo per affrontare in modo inaspettato, divertente ed interessante tutte le meraviglie che si celano dietro ad un albero (lo spettacolo inizia alle 19). Infine, lunedì 19 luglio, al Teatrodante Carlo Monni si presenta la produzione del Festival e Attodue “Il segreto dell’orto” di Manola Nifosì, che insieme a Sergio Aguirre ha la direzione artistica del festival: un orto, e dentro l’orto una serra, e dentro la serra Olga e Vladimiro, due anziani fratelli che hanno trascorso lì tutta la loro vita … e ne custodiscono il segreto.

Ma non solo perché mercoledì 14 luglio si svolgerà “Una strada nel futuro”, un laboratorio per immaginare insieme, basandoci sui principi della transizione ecologica, come dovremmo creare le città del futuro. Sempre a Campi, venerdì 16, ecco il laboratorio “Coltiviamoci!”, per scoprire insieme le connessioni tra gli esseri viventi e perché è importante relazionarci al cibo con le nostre mani, coltivandolo. Fra le novità di questa edizione, la collaborazione con Radio Campi che terrà il laboratorio di radio per ragazzi, e quella con il Centro MeMe che a Campi Bisenzio offrirà gratuitamente a 20 bambini (8/11 anni) un’occasione unica per stare insieme e apprendere divertendosi, sperimentando attività diverse (info sostegnoallostudio@centromeme.it).