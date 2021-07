“Luglio bambino”, il via all’edizione numero 28 nel parco dei Renai

SIGNA – Come già annunciato nei giorni scorsi, quella di domani, domenica 4 luglio, sarà la giornata inaugurale per l’edizione numero 28 di “Luglio bambino”. Organizzato con la collaborazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa e Scandicci, di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e AttoDue, il festival, […]

SIGNA – Come già annunciato nei giorni scorsi, quella di domani, domenica 4 luglio, sarà la giornata inaugurale per l’edizione numero 28 di “Luglio bambino”. Organizzato con la collaborazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa e Scandicci, di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e AttoDue, il festival, che ha la direzione artistica di Sergio Aguirre e Manola Nifosì, prevede una serie di appuntamenti che “prendono spunto” da “La forza della natura” e dal circolo virtuoso teatro-circo-cinema-animazioni-laboratori-letture-incontri. E un programma davvero ricco di spettacoli che si concluderanno il 23 luglio. Ogni Comune protagonista del progetto ha individuato la propria vocazione artistica: Campi Bisenzio curerà il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo, Lastra a Signa la musica e Scandicci l’arte contemporanea.

Insegniamo – dicono Aguirre e Nifosì – ai nostri figli la responsabilità nei confronti degli altri e della natura. La natura è capace di rigenerarsi, dobbiamo imparare ad ascoltarla e rispettarla, permetterglielo. Evitando comportamenti scorretti e dissennati, ma anche con piccole azioni positive di cura”. Il festival prende il via domani alle 18.30 nel parco dei Renai con il Collettivo Clown che presenta lo spettacolo “Balloon Adventures”. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange… non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi intraprendono un viaggio per inseguirlo”. Via via tutti gli altri appuntamenti, a partire da quello del giorno successivo, lunedì 5, presso la Biblioteca Ragioneri a Sesto Fiorentino dove Il Cerchio Tondo presenta “L’albero delle storie”, uno spettacolo di storie sugli alberi, dagli alberi e attraverso gli alberi.