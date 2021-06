Luglio bambino spegne 28 candeline e torna insieme alla “Forza della natura” e alle “piccole azioni di cura”

FIRENZE – E’ un appuntamento fisso dell’estate metropolitana e della Piana. Arrivato quest’anno alla sua edizione numero 28, torna dal 4 luglio “Luglio bambino”, organizzato in collaborazione dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa e Scandicci, di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e AttoDue. Con una serie di appuntamenti che “prendono spunto” da “La forza della natura” e dal circolo virtuoso teatro-circo-cinema-animazioni-laboratori-letture-incontri. E un programma davvero ricco di spettacoli che si concluderanno il 23 luglio. Presentato questa mattina a Firenze sotto la direzione artistica di Sergio Aguirre e Manola Nifosì, ogni Comune protagonista del progetto ha individuato la propria vocazione artistica: Campi Bisenzio curerà il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo, Lastra a Signa la musica e Scandicci l’arte contemporanea.

Ma c’è un altro circolo virtuoso che fa parte del tema di “Luglio bambino 2021”: “Proteggere, avere cura e attenzione del pianeta che ci ospita, – spiegano Aguirre e Nifosì – sono azioni che hanno bisogno della collaborazione di tutti. Accompagniamole con un sentimento di rigenerazione. La natura è capace di rigenerarsi, dobbiamo imparare ad ascoltarla e rispettarla, permetterglielo. Evitando comportamenti scorretti e dissennati, ma anche con piccole azioni positive di cura. Questo significa scegliere di amare nel modo più coraggioso, quello disinteressato, ciò che dai singoli arriva a tutti; e del lessico amoroso la parola che preferiamo è cura. Partiamo quindi con piccole azioni di cura: che sia la cura per un seme piantato, o per il consapevole consumo di acqua. In questo modo impareremo, ed insegneremo ai nostri figli, a essere responsabili e ad amare disinteressatamente. Per costruire una nuova Arca…”.

Non a caso, all’interno del festival saranno create occasioni di approfondimento sul concetto di circolo virtuoso attraverso spettacoli, incontri e laboratori. Festival che prende il via domenica 4 Luglio alle 18.30 a Signa, nel parco dei Renai, con il Collettivo Clown che presenta lo spettacolo “Balloon Adventures”. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange… non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi intraprendono un viaggio per inseguirlo. Per poi spostarsi nei giorni successivi a Sesto Fiorentino (5 luglio), Calenzano (dal 6 al 9 luglio), Campi Bisenzio (dal 12 al 19 luglio), Lastra a Signa (20 luglio) e Scandicci (dal 21 al 23 luglio). Fra le novità di questa edizione la collaborazione con Radio Campi, che terrà il laboratorio di radio per ragazzi, e quella con il Centro MeMe, che a Campi Bisenzio offrirà gratuitamente a 20 bambini (8/11 anni) un’occasione unica per stare insieme e apprendere divertendosi, sperimentando attività diverse (sostegnoallostudio@centromeme.it). Di volta in volta vi terremo aggiornati sui singoli appuntamenti, per ulteriori informazioni e prenotazioni agli spettacoli telefonare al numero 329 8628437 o consultare il sito Internet www.lugliobambino.com