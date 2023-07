“LuglioBambino” approda nella sua “casa”, a Campi Bisenzio: lunedì 10 via agli spettacoli in concorso

CAMPI BISENZIO – Dopo Signa (nella foto), Sesto Fiorentino e Calenzano, “LuglioBambino” si sposta a Lastra a Signa dove domani, sabato 8 luglio nel giardino interno delle mura, con inizio alle 18, il Teatro delle Dodici Lune farà divertire grandi e piccoli con lo spettacolo Pulcinella in favola. Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta non sarà da sola a percorrere il temuto sentiero nel bosco, con lei ci sarà niente meno che Pulcinella, tra malintesi ed equivoci il lieto fine è comunque garantito.

Quindi, la prossima settimana, dal 10 al 17 luglio il festival approda a Campi Bisenzio, in quella che è la sua “casa”, con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio. La sera invece spettacoli al giardino di Villa Rucellai. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Campi Bisenzio (3298628437) ingresso libero ai laboratori ed il costo del biglietto è di 2 euro, per gli spettacoli con inizio alle 21.30 (dal 10 al 13 luglio nel giardino di Villa Rucellai si presenteranno gli spettacoli in concorso, che verranno visionati dalla giuria dei bambini e dalla giuria dei giornalisti).

Si parte lunedì 10 con “Le avventure di Pulcino” della compagnia teatrale Teatro Pirata di Jesi, ovvero le avventure di Pulcino in cerca di una mamma, perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma. E, sempre lunedì 10 ci sarà la fashion week con gli abiti realizzati dalle Bucacenci di Auser, organizzata da Centro MeMe. Martedì 11, alle 18, la passeggiata “Le parole dell’acqua” a cura del Centro Iniziative Teatrali e Publiacqua, camminata e letture animate lungo gli argini del Bisenzio con arrivo al Parco di villa Montalvo e merenda offerta dei soci Coop di Campi Bisenzio. La sera, invece, l’Accademia Perduta-Romagna Teatri (Forlì) presenta “Chi ha paura di denti di ferro?”: la storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì.

Il 12 Luglio La Baracca-Testoni Ragazzi (Bologna) presenta “Cappuccetto rosso”, una storia piena di luoghi misteriosi, dove la paura e il coraggio corrono insieme. Due attori in scena si raccontano la popolare fiaba, giocando a interpretarne i personaggi e litigandosi il ruolo più ambito: quello del lupo. L’ultimo spettacolo in concorso è il 13 luglio: “I brutti anatroccoli” di e con Silvano Antonelli, essere uguali, essere diversi, cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe essere”?

Venerdì 14 Luglio Politheater (Perugia) andrà in scena con “Terra chiama Tommy”. Dalle profondità dello spazio vi portiamo una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che vi farà ridere e commuovere. Il 15 luglio il Teatrino dell’Es arriva con “Il manifesto dei Burattini”, un varietà di teatro d’animazione musicale e recitato, che si compone di 8 diversi episodi e sketch comici. Il 16 luglio torna la Compagnia Il Mutamento (Torino) con lo spettacolo “Francesco, il lupo e il Principe Siddhartha”: lo spettacolo racconta principalmente due storie, quella del Principe Siddhartha, futuro Buddha è quella di Francesco, giovane ricco e dotato che va incontro a un pericoloso lupo. Infine lunedì 17 luglio, alle 18, in piazza Aldo Moro, “Campi in gioco vivente”, iniziativa che trae spunto dal gioco in scatola artigianale ideato, prodotto e distribuito dal Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” in collaborazione con la Pro Campi: il gioco segue un percorso didascalico con l’obiettivo di far conoscere un po’ di storia del territorio campigiano. Dall 18 alle 20, infine, nel foyer del Teatrodante Carlo Monni, mostra fotografica e film di restituzione del viaggio della Memoria 2023 a cura dell’Associazione Futura Memoria.