LuglioBambino dal 5 all’8 luglio a Calenzano

CALENZANO – Dal 5 all’8 Luglio il festival “LuglioBambino” sarà a Calenzano. “Siamo tutti videomaker” è il laboratorio cinematografico per bambini dagli 8 ai 12 anni a cura di Lorenzo C. Ma non solo cinema: il 5 luglio al Castello di Calenzano si presenta lo spettacolo FedroEsopoLaFontaine (Fiabe di animali) della compagnia Teatrino dell’Erba Matta. Otto storie, per otto colori, per otto canzoni. Le favole diverse conducono i bambini, in modo giocoso e poetico, a riflettere sulle proprie scelte.

Giovedì 7 Luglio sempre al Castello, arriva la compagnia Fantulin con lo spettacolo Senza Paura, e allora burattini, attore e musica dal vivo. Orchi terrificanti, streghe sanguinarie, boschi tenebrosi e oscure caverne che celano insidie fatali dove i protagonisti avranno la possibilità di guardare in faccia la paura, reagendo per vincerla.

L’8 Luglio alle 18 al Parco del Neto, in cartellone c’è Il teatrino di Gelsomina, teatro per attore, burattini e musica, mentre alle 21,15 a Civica si proietta il cortometraggio creato dai ragazzi del laboratorio cinematografico ed una selezioni di cortometraggi internazionali di animazione. Per gli eventi di Calenzano l’ingresso è gratuito ma prenotazione obbligatoria a questo numero (3298628437).