“LuglioBambino”, ecco chi sono i vincitori per la giuria dei bambini e quella del giornalisti

CAMPI BISENZIO – Quattro serate di allegria e di spensieratezza. E, con i tempi che corrono, sono sicuramente due elementi imprescindibili. Quattro serate con il teatro di “LuglioBambino”, manifestazione arrivata quest’anno all’edizione numero 27, che ha visto il giardino di Villa Rucellai animarsi, con grandi e piccoli, di fronte agli spettacoli a cui hanno assistito anche la giuria composta dai bambini e quella dei giornalisti, di cui anche Piananotizie faceva parte, insieme ad altri colleghi della carta stampata e del web. Ed entrambe le giurie hanno emesso i rispettivi verdetti. Ma quel che conta è stata sicuramente la voglia di stare insieme, di riappropriarsi di quegli spazi e di quei valori che gli scorsi, “maledetti” mesi ci avevano tolto. Organizzato da AttoDue, promosso dai Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci e Calenzano, Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana, “LuglioBambino” ha la direzione artistica di Manola Nifosì e Sergio Aguirre. Con un tema, quest’anno, come la gentilezza, che è una delle “cose” di cui tutti abbiamo maggiormente bisogno. In un’epoca, come quella attuale, in cui spesso a farla da padrona è l’indifferenza e si preferisce usare un messaggio WhatsApp o una e-mail per comunicare con gli altri piuttosto che parlarci di persona. E così Campi Bisenzio ha curato il teatro per ragazzi, Calenzano il cinema per ragazzi, Sesto Fiorentino la letteratura per l’infanzia, Signa il circo e Scandicci (dove la rassegna si sposterà dal 21 al 23 luglio) l’arte contemporanea. Da lunedì a ieri, invece, giovedì 16 luglio, a salire sul palco a Campi Bisenzio sono stati rispettivamente Nata Teatro d’attore e pupazzi con “Emanuela e il lupo”, Trabagai Teatro con la “La principessa triste”, Teatrino dei fondi Teatro d’attore e opere d’arte con “Cuori di pane” e Guascone teatro Teatro d’attore e musica vivo con “Carlotta e la valigia del dottore”. La giuria dei bambini ha scelto como vincitore “spettacolo più bello 2020” “Emanuela e il lupo” mentre la giuria dei giornalisti ha scelto “La valigia di Carlotta” (nelle due foto altrettanti momenti degli spettacoli).