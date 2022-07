LuglioBambino: laboratori e giochi al Centro MeMe

CAMPI BISENZIO – Sono aperte le iscrizioni ai laboratori organizzati dal Centro MeMe di Campi Bisenzio per l’edizione numero 29 di LuglioBambino, il festival che da ventinove anni coinvolge bambini di tutte le età con spettacoli di teatro, circo, animazioni, laboratori, letture, cinema e incontri nei Comuni di Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci e Campi Bisenzio. Il Centro MeMe, che aveva collaborato lo scorso anno offrendo gratuitamente ad un gruppo di bambini una settimana di “Apprendi MeMe” con momenti di studio convenzionali e attività di approfondimento guidate dai professionisti del Centro Infanzia di MeMe, quest’anno ritorna, proponendo 6 laboratori di cui 4 all’aperto. I laboratori all’aperto sono: uno sulla Pet Therapy, uno sulla nutrizione, uno sull’arte terapia e uno di disegno cooperativo. Tutti i laboratori sono gratuiti.

“Bau linguaggio” è il laboratorio di Pet Therapy in programma il 18 luglio dalle 18.30 alle 19.30 nei giardini di Villa Rucellai a Campi Bisenzio. A cura della psicologa psicoterapeuta Elena Griessmair, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni (iscrizione obbligatoria 339 414 6856), gratuito.

“Caccia alla frutta e alla verdura” è il laboratorio sulla nutrizione in programma il 19 luglio alle 18.30 alle 19.30 nei giardini di Villa Rucellai a Campi Bisenzio. A cura della biologa nutrizionista Daniela Pungente è rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni (prenotazione obbligatoria 3298628437), gratuito.

“Variazioni sul tema” è il laboratorio di arte terapia in programma il 20 luglio dalle 18.30 alle 19.30 in piazza Aldo Moro a Campi Bisenzio. A cura di Elena Del Bel Belluz, arteterapeuta, è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni (Prenotazione obbligatoria 3298628437), gratuito.

“Laboratorio cooperativo libero” in piazza Aldo Moro sabato 23 luglio alle 18.30, condotto dalla pedagogista Valentina Cecconi che accompagnerà i bambini in una coinvolgente esperienza creativa a tempo di musica unendo improvvisazione e “arte collaborativa”. I bambini verranno incoraggiati a impugnare il pennello e a spostarsi sul lungo rotolo di carta per scoprire nuovi punti di vista e liberarsi da stereotipi e inibizioni. Per bambini dai 4 anni (prenotazione obbligatoria 3298628437), massimo15 bambini, gratuito.

Gli altri laboratori sono rispettivamente di educazione civica digitale e di scrittura creativa.

“Cittadini digitali” è il laboratorio in programma nei locali del Centro MeMe di via Milano 28 a Campi Bisenzio il 19 luglio dalle 18.30 alle 19.30, condotto dalla psicologa psicoterapeuta Elena Griessmair e dal Collaboratore Digital-Cyber di MeMe e psicologo Francesco Cagnacci. Il gioco come partecipazione condivisa all’educazione civica e digitale, per bambini dai 6 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria 339 414 6856), gratuito.

“Laboratorio di lettura creativa” condotto dalla pedagogista Valentina Cecconi e dal Club del Giallo. Si terrà il 22 luglio alle 18.30 negli spazi del Centro MeMe a Campi Bisenzio. L’esperienza desidera avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso il racconto “giallo”, rendendoli parte attiva scrivendo insieme il finale. Per bambini dagli 8 ai 12 anni, (prenotazione obbligatoria 329 082 1960), massimo 12 bambini, gratuito.