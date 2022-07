“LuglioBambino” sbarca a Campi Bisenzio: teatro, laboratori, letture, incontri e tanto altro ancora

CAMPI BISENZIO – Dopo le tappe a Signa, Lastra a Signa, Sesto e Scandicci dal 18 al 25 Luglio il festival “LuglioBambino” sbarca a Campi Bisenzio per il gran finale, con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio. La sera invece spettacoli al giardino di Villa Rucellai. La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi al numero di telefono 3298628437 e il costo del biglietto per gli spettacoli è di euro. Dal 18 al 21 luglio nel giardino di Villa Rucellai si presenteranno gli spettacoli in concorso, visionati come sempre dalla giuria dei bambini e la giuria dei giornalisti. Si parte lunedì 18 con “La testa fra le nuvole” della compagnia teatrale I fratelli Caproni. Alessandro Larocca e Andrea Ruberti mettono in scena le loro capacità mimiche, clownesche e teatrali, per raccontare una tenera e divertente storia. Martedì 19 Factory TAC/ Catalyst presenta “OH!”, un libro che fa i suoni, uno spettacolo per giocare. In scena il famosissimo libro “Oh!” del autore francese Hervé Tullet. Il 20 luglio La Baracca-Testoni Ragazzi presenta “Costruttore di storie”, uno spettacolo fatto di azioni che si alternano e che finiscono dentro la storia di uomo che racconta una storia: la storia di un ponte che deve attraversare un grande fiume. L’ultimo spettacolo in concorso è il 21 luglio: “Alla ricerca di Kaidara”, un viaggio ricco di avventure e di strani incontri, produzione di Il Mutamento Teatro.

Venerdì 22 Luglio il teatro dei piedi di Laura Kibel arriva con “Va’ dove ti porta il piede”, un teatro di figura che utilizza il ‘corpo’ e in particolare i piedi, per creare decine di comici personaggi. Il 23 luglio Italo Pecoretti andrà in scena con “Transylvania Circus”: misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus: uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna… Il 24 luglio torna la compagnia vincitrice del premio “Giuria della critica 2019” Luna e Gnac in scena con “Pam! Parole a matita”, filastrocche e giochi di parole per scoprire che le parole sono veicolo di fantasia ed emozioni. Un piccolo omaggio a Munari, a Rodari e ai grandi maestri che hanno reso la nostra infanzia un bel mondo poetico. Infine il lunedì 25 luglio, al Teatrodante Carlo Monni si presenta la produzione del Festival e Attodue: “C’era una volta un drago” di Manola Nifosì, con Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli; c’era una volta un Drago ricco e potente. Capace di apparire e scomparire a suo piacimento. Capace di trasformarsi, se necessario, per esempio in un gatto. Capace di incenerire interi eserciti con un solo sbadiglio. Capace di proteggere la tua città in cambio solo della tua amistà. “Ma…”, e nelle fiabe c’è sempre un “ma”, “Non è tutto oro quello che luccica” e “Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”, soprattutto se si tratta di un drago.

A Campi Bisenzio, inoltre, in collaborazione con il Centro MeMe, si terranno i seguenti laboratori: lunedì 18 Bau Linguaggio: 1…2…3…parliamo con i cani! (Pet Therapy), un laboratorio che avvicina i bambini al mondo del comportamento e del linguaggio canino, a cura di Elena Griessmair (dai 6 ai 10 anni, prenotazione obbligatoria al numero 339 4146856″. Martedì 19 Caccia alla frutta e verdura (Sostegno all’educazione alimentare) Attraverso l’utilizzo dei sensi i bambini riconoscono alimenti diversi tra loro, a cura di Daniela Pungente (fascia di età 6/9 anni, prenotazione obbligatoria al numero 3298628437). Sempre il 19 luglio Cittadini digitali (Il gioco come partecipazione condivisa all’educazione/civica e digitale), Prenotazione obbligatoria al numero 339 4146856.

Mercoledì 20 Luglio Variazioni sul tema (arte terapia), prenotazione obbligatoria 3298628437. Giovedì 21 si terrà il laboratorio C’era una volta una goccia, a cura del Centro iniziative teatrali in collaborazione con Publiacqua, lettura animata giochi e animazione. L’animazione offre lo spunto per parlare dell’importanza di rispettare l’acqua come elemento prezioso e indispensabile nella vita. Venerdì 22 si terrà il laboratorio sulla democrazia e la partecipazione attiva L’importante è partecipare, giochi, letture e animazioni a cura del Centro Iniziative Teatrali, sempre con prenotazione obbligatoria al 3298628437. Nella sede del Centro Meme infanzia sempre venerdì 22 Luglio si presenta il laboratorio Giochiamo col giallo (scriviamo insieme una storia gialla) a cura di Valentina Cecconi con Elena Andreini, Prenotazione obbligatoria al numero 329 0821960. Tutti i laboratori sono gratuiti.