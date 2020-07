LuglioBambino, tutti gli appuntamenti in programma a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Dopo le tappe di Signa, Sesto e Calenzano, dall’11 al 18 luglio “LuglioBambino” si sposta nel centro di Campi Bisenzio con animazioni, laboratori e letture nel pomeriggio, le sera spettacoli al giardino di Villa Rucellai. la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Campi Bisenzio (3298628437) e il costo biglietto è di 2 euro. Si parte sabato 11 con il “Brutto brutto anatroccolo” della compagnia Proscenio teatro, Un racconto dove è possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia, perché di questo crediamo ci sia tanto bisogno. La domenica 12 Teatrombria presenta la sua versione de “La Bestia e la Bella”, teatro di Figura con pupazzi e ombre. Dal 13 al 16 luglio, infine, nel giardino di Villa Rucellai si presenteranno gli spettacoli in concorso, visionati dalla giuria dei bambini e dalla giuria dei giornalisti.

Il 13 Luglio la Compagnia NATA presenta “Emanuela e il lupo”: la giovane Emanuela, si mette in viaggio finché arriva in un bosco, dove decide di fermarsi; comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando. Il 14 Luglio Trabagai Teatro porterà in scena “La principessa triste”. Un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste. Mercoledì 15 Luglio teatro d’attore ed opere d’arte con “Cuore di pane”, presentato dal Teatrino dei Fondi. Ci saranno viaggi e sbagli, per arrivare alla fine della storia con il pane perfetto. Cuore di pane è uno spettacolo sensoriale e poetico, dove il tempo diverrà più lento e le immagini saranno evocative. L’ultimo spettacolo in concorso il 16 luglio sarà “Carlotta e la valigia del dottore”, produzione di Guascone Teatro, Una mattina un raffreddore può condannare a un giorno di solitudine mentre i “compagni” sono impegnati in scorribande tra i corridoi della scuola. Niente paura, la fantasia di Carlotta, metterà ogni cosa a suo posto e se ne vedranno delle belle. Infine, venerdì 17 luglio Fantulin con il suo teatrino di burattini presenta “Circo matto” e il 18 luglio, Attodue ci farà vedere l’ultima produzione di teatro ragazzi “Povero Re” di Alessandra Bedino per la regia di Simona Arrighi. Una casetta molto strana nel bel mezzo di un bosco tiene prigionieri due ragazzi. Due fratelli che non sanno chi sono, dove sono e da dove vengono.

Dal 21 al 23 Luglio la chiusura del festival sarà a Scandicci presso la Biblioteca Comunale Martini. Martedì 21 alle 17.30 Drum Rum teatro presenta uno spettacolo di fiabe e musica “L’orologio di 13 ore”: c’era una volta un orologio…beh, direte voi, che c’è di strano? Di orologi è pieno il mondo… Si ma questo orologio era speciale… In un luogo fuori dal tempo, una contafiabe e un musicista sono venuti a vivere con gli spettatori la tredicesima ora. Mercoledì 22 luglio sempre alle 17.30, il laboratorio sulla gentilezza, La parola Ciao!Omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita. Che colore hanno le parole gentili? E quelle che feriscono e fanno male sono affilate come lame o pesanti come sassi? Giovedì 23 Luglio chiude il Festival con La strega terribile del Cit sempre alle 17.30 (la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi di Scandicci (0557591860, info: www.lugliobambino.com).