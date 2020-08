CALENZANO – “Ho perso un amico oltre che un parrocchiano. Mario ci ha lasciato troppo presto”. Con queste parole don Paolo Cioni ha ricordato durante la celebrazione dei funerali nella nuova chiesa di Calenzano, Mario Di Gangi, scomparso domenica 9 agosto. Di Gangi, è stato per alcuni anni presidente dell’Atc di Calenzano, e prima pluridecorato Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze. Dopo una malattia l’improvvisa morte. Di fronte ad una chiesa gremita (anche se con i dovuti distanziamenti sociali) e molte persone fuori, questa mattina 11 agosto, è stato dato l’ultimo saluto a Mario Di Gangi. “Sì, puoi dire a Fiamma che don Paolo ha pianto – ha continuato il sacerdote davanti alla famiglia la moglie Marisa, i figli Giovanni e Eleonora e la piccola nipote Fiamma protagonista del ricordo – Quando sono arrivato a Calenzano nella chiesa di San Niccolò Mario si presentò da me e da allora nacque la nostra amicizia anche se non sempre condividevamo le stesse cose. Ci sentivamo spesso e abbiamo fatto alcuni viaggi insieme come quello in visita in un caldo agosto a Palazzo Chigi a Roma. Mi ha fatto conoscere l’Arma dei carabinieri alla quale era molto legato proprio come era legato alla famiglia”.

Presenti anche il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti, l’assessore Irene Padovani, la consigliera comunale Maria Arena e l’attuale presidente dell’Atc Niccolò Taiti, la comandante della Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri che ha dedicato al termine della funzione, la “Preghiera del Carabiniere” e poi tanti, tantissimi amici, conoscenti.