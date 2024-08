“L’ultimo sgarbo”, il Comitato per la tutela degli alberi punta l’attenzione sul pino tagliato

SESTO FIORENTINO – Il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino punta l’attenzione sul pino eliminato per permettere la costruzione di una strada nei pressi del nuovo supermercato nella zona dello stadio. “L’ultimo sgarbo” è il titolo del post sul sociale Facebook. “Questo pino – spiega il Comitato per la tutela degli alberi […]

SESTO FIORENTINO – Il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino punta l’attenzione sul pino eliminato per permettere la costruzione di una strada nei pressi del nuovo supermercato nella zona dello stadio. “L’ultimo sgarbo” è il titolo del post sul sociale Facebook. “Questo pino – spiega il Comitato per la tutela degli alberi – ha avuto la sfortuna di trovarsi per pochi metri all’interno del progetto della strada costruita al servizio del nuovo supermercat. L’albero dirimpettaio lo avevano fatto fuori un anno fa, uno ogni tanti in modo che nessuno se ne accorga. Bastava modificare la viabilità di pochi metri per salvare questo albero ma occorreva la volontà dell’assessora all’ambiente e del sindaco. Potevano aspettare almeno la fine di questa estrema calura”.

Non convince il Comitato la decisione di ripiantare nuovi alberi in sostituzione, in questo caso, di quello eliminato. “Sentiremo dire – afferma il Comitato per la tutela degli alberi – che tanto li ripiantano oppure che i pini marittimi, ma sono Pinus Pinea, sono pericolosi, sporcano e che impediscono il camminamento. Ma intenato abbiamo perso un altro albero”. Ma il Comitato precisa di non lamentarsi. “Osserviamo le trasformazioni della nostra città – precisa il Comitato – che vanno in direzione opposta a quella che affermano gli scienziati”.