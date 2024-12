L’ultimo weekend dell’anno al Museo archeologico di Gonfienti: un’esperienza unica fra arte, storia e leggenda

CAMPI BISENZIO – Domenica 29 dicembre, alle 17, appuntamento d non perdere con “La domenica con l’archeologa”, un’occasione unica per immergersi in miti e leggende grazie alla visita a tema “Le gesta di Teseo e Piritoo: eroi e miti nelle ceramiche dipinte”. Nell’occasione, infatti, sarà possibile scoprire la straordinaria Coppa di Douris, un raro esempio di arte antica che raffigura Teseo e Piritoo negli Inferi, intenti a cercare Persefone. Un mito avvincente, carico di simboli e significati, che prende vita attraverso l’arte della ceramica, un medium fondamentale per tramandare storie e leggende dell’antica Grecia. Non a caso, la storia di Teseo e Piritoo è una delle più curiose e affascinanti dell’antichità e questa visita guidata è l’occasione perfetta per scoprire come il mito si intreccia con la bellezza dell’arte classica. Il costo è di 5 euro (oltre al biglietto d’ingresso, che varia tra 4 euro, 2 euro o gratuito secondo le agevolazioni) e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente al numero di telefono 055 8959701 o via e-mail all’indirizzo info@museogonfienti.it.

Per tutto il periodo natalizio, il Museo archeologico di Gonfienti offre alle famiglie un supporto didattico interattivo e divertente compreso nel biglietto d’ingresso. Ideale per bambini in età scolare, questo strumento renderà la visita educativa e stimolante per tutta la famiglia. Questi gli orari del Museo (validi tutto l’anno): sabato e domenica 15-19, mercoledì 9-14, giovedì 9-14 e 15-19, venerdì 9-14.