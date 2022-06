Lunaria chiude con oltre 4500 presenze

CALENZANO – Oltre 4500 presenze per Lunaria, il Festival delle arti di strada, che sabato 18 e domenica 19 giugno ha visto nel Castello di Calenzano 60 artisti e 20 spettacoli di musica, danza, giocoleria, marionette, indovini, truccatrici, trampolieri.

“Un successo di pubblico – dichiara l’assessore alla cultura Irene Padovani – che ci conferma come Lunaria sia diventata una manifestazione davvero di richiamo per il territorio, non solo per Calenzano. Ringrazio l’Associazione turistica Calenzano per l’organizzazione, gli sponsor e la direzione artistica di Le Petit Voyage che ha creato un’atmosfera di magia e meraviglia nel nostro borgo”. Tra installazioni sceniche, luci suggestive proiettate sulle porte del Castello, i visitatori hanno potuto assistere a esibizioni di tutti i tipi e rivolte a pubblici diversi, accompagnati da tre figure fantastiche. Oltre agli spettacoli itineranti e a quelli nelle postazioni allestite nei vari luoghi del borgo, era in programma anche una performance collettiva al suono del violino, studiata appositamente per Lunaria.