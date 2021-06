Lunaria oggi e domani a Calenzano

CALENZANO – Oggi 19 e domani 20 giugno si terrà Lunaria a Calenzano Alto e in piazza Vittorio Veneto poahissimo all’edizione 2021 di “Lunaria” il festival delle artti di strada con spetaaoli, musica e animazioni. Quest’anno “Lunaria” si amplia e, oltre che nel borgo medieiale, si svolge anahe nel centro citadino. Quattro i luoghi della manifestazione, con diverse attività: piazza San Niccolò, giardino del Castello e via del Castello a Calenzano Alto e piazza Vitorio Veneto nella parte bassa.

In piazza San Niccolò ai sarà teatro di strada con spettacoli d’autore, trampolieri e acrobatica aerea; giocoleria in giardino; in via del Castello spazio alla musica; in piazza Vitorio Veneto si esibiranno le street band e ci saranno momenti di animazione per i bambini e gicaolieri, oltre a mercato e cibo di strada.

Gli spettacoli saranno con postazioni a sedere e pause di 30 minuti tra l’uno e l’altro. L’ingresso è solo su prenotazione. Il biglietto dà dirito ad assistere a due spettacoli nella fascia oraria prescelta. Gli eventi in piazza Vitorio Veneto sono ad ingresso libero e gratuito.