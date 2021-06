“Lunaria” torna nel Borgo di Calenzano e in piazza Vittorio Veneto

CALENZANO – Torna il 19 e 20 giugno Lunaria, la rassegna di teatro di strada promossa dal Comune e organizzata dall’Atc di Calenzano e diretta da Eugenio Leone di Art Work Village.

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la rassegna artistica ritorna con alcune modifiche pensate nel rispetto delle normative antiCovid. Lunaria aprirà il sabato 19 e la domenica 20 dalle 18 alle 23 in piazza Vittorio Veneto dove gli accessi saranno gratuiti. La prima novità è l’area degli spettacoli che sarà ampliata oltre al Borgo di Calenzano Alto, anche alla piazza Vittorio Veneto nella parte bassa. Gli spettatori, che dovranno prenotare e presentarsi 30 minuiti prima degli spettacoli, saranno accompagnati fino all’area degli spettacoli. Il costo del biglietto intero è di 6 euro (5 euro ridotto) mentre i bambini fino a 10 anni non pagheranno. Il biglietto permetterà di assistere a due spettacoli. I biglietti dovranno essere prenotati nei punti vendita ticketone.

Lunaria aprirà il sabato 19 e la domenica 20 dalle 18 alle 23 in piazza Vittorio Veneto dove gli accessi saranno gratuiti e si potranno trovare mangiari di strada, musica con New Generation Street Band e animazioni con Viviteatro. Gli spettacoli saranno distribuiti su due palcoscenici: uno nel giardino del Castello (“Bricco e Bracco” tra comicità e giocoleria, “Una coppia scoppiata” spettacolo di acrobatica e contorsionismo) e in piazza San Niccolò (“Alto livello” spettacolo di trasformismo e illusionismo sui trampoli, “Stria” performance di teatro e acrobatica aerea sul tema delle violenza sulle donne, “C’era due volte un piede” racconti musicali all’insegna del sorriso).

Gli spettacoli si terranno dalle 19 alle 20.30 e dalle 20 alle 21.30, dalle 21 alle 22.30 e dalle 22 alle 23.30 e potranno essere accolti per ogni gruppo di orario 150 per un totale nelle due giornate di 600 spettatori.

“Siamo felici di annunciare anche quest’anno Lunaria, non era scontato – ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani – è una grande manifestazione diventata un appuntamento fisso. Vogliamo tornare a fare cultura in presenza e ci sembra doveroso tornare a fare gli eventi vivendo il borgo di Calenzano alto. Arte in strada valorizzazione del territorio e del lavoro degli artisti”.

“Abbiamo cercato di fare due cose mantenere livello di qualità anche se inferiori per necessità legate alle normative antiCovid e salvaguardare il lavoro degli artisti che vengono qui a lavorare. – ha detto il direttore artistico Eugenio Leone – Riprendere è un modo per rifiorire. Abbiamo cercato di conservare anima di Lunaria”.