Lunedì 10 ottobre la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale di Lastra a Signa a Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini

LASTRA A SIGNA – “Azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini”: sarà questo il nuovo nome dello stadio comunale di Lastra a Signa. La cerimonia di intitolazione, con affissione di un’apposita targa, si terrà lunedì 10 ottobre alle 16 direttamente presso l’impianto in via dello Stadio alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco Angela Bagni e del vice-sindaco e assessore allo sport Leonardo Cappellini oltre a rappresentanti del mondo dello sport, di società sportive e in particolare calcistiche, dei familiari dei due campioni, del Museo Fiorentina, del Centro tecnico di Coverciano, del Coni, della Figc, dell’Associazione Veterani dello Sport Le Signe – Sezione Nesti Pandolfini, componente fondamentale per questa e altre iniziative, nonché di associazioni locali e rappresentanti delle istituzioni.

Fulvio Nesti (1925- 1996), lastrigiano, negli anni ’50 ha militato nel campionato di serie A con le maglie della Spal e dell’Inter, partecipando anche con la Nazionale ai campionati mondiali di calcio in Svizzera del 1954. Egisto Pandolfini (1926-2019), anche lui lastrigiano, ha giocato con Fiorentina (con oltre 150 presenze in maglia viola), Roma, Inter, Spal, Empoli e nella Nazionale italiana dove ha disputato ventuno partite segnando nove gol. Successivamente è stato allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile della Fiorentina. “La proposta di intitolare lo stadio ai due campioni e personaggi simbolo del calcio italiano – si legge in una nota – è nata congiuntamente dal Comune di Lastra a Signa insieme alla sezione dei Veterani dello sport delle Signe”. “La nostra intenzione – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – è quella di rendere omaggio a questi due grandi campioni e simboli del calcio e dello sport italiano, nati e cresciuti a Lastra a Signa, che hanno dimostrato il loro valore sia fuori che dentro il terreno di gioco. Sarà una grande festa, insieme a tutti coloro che hanno voluto bene a Fulvio ed Egisto e che desiderano mantenere viva la loro memoria. L’ok della Prefettura per l’intitolazione dello stadio è arrivato nel 2020 ma a causa della pandemia abbiamo deciso di ritardare e rimandare la cerimonia che si terrà quindi lunedì prossimo, così che possa essere un evento il più possibile partecipato”. A seguito della cerimonia di intitolazione dello stadio, alle 18, presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio si terrà inoltre l’iniziativa “Premio Nazionale Atleta dell’anno 2021” sempre a cura dell’UNVS Le Signe.

(Fotografie riprese dalla pagina Facebook della UNVS Le Signe Veterani dello sport – Sezione Nesti e Pandolfini)