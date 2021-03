Lunedì 15 lavori di Publiacqua a Lastra a Signa: ecco le strade dove potrà mancare l’acqua

LASTRA A SIGNA – Lavori di Publiacqua lunedì 15 marzo a Lastra a Signa. “Dalle 8.30, – come spiega l’azienda in una nota – causa lavori sulla rete idrica di via Castracani, si potranno registrare interruzioni del servizio nelle seguenti strade: via Fermi, via Gramsci (tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Madonna della Tosse), […]

LASTRA A SIGNA – Lavori di Publiacqua lunedì 15 marzo a Lastra a Signa. “Dalle 8.30, – come spiega l’azienda in una nota – causa lavori sulla rete idrica di via Castracani, si potranno registrare interruzioni del servizio nelle seguenti strade: via Fermi, via Gramsci (tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Madonna della Tosse), via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra via Gramsci e via Castracani). Inoltre, nelle strade limitrofe e in generale sulla zona centrale del Comune potranno verificarsi abbassamenti di pressione fenomeni di acqua torbida. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. “Publiacqua – conclude il comunicato – scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro potrà creare loro”.