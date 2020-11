Lunedì 30 novembre nuova seduta del consiglio comunale di Lastra a Signa in videoconferenza

LASTRA A SIGNA – Lunedì 30 novembre alle 20.30 si terrà una nuova seduta del consiglio comunale di Lastra a Signa. La seduta si terrà in modalità videoconferenza e sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune, a questo indirizzo http://www.comune.lastra-a-signa.fi .it/youtube. Questo l’ordine del giorno:1) Comunicazioni del presidente – Comunicazioni del sindaco2) […]

LASTRA A SIGNA – Lunedì 30 novembre alle 20.30 si terrà una nuova seduta del consiglio comunale di Lastra a Signa. La seduta si terrà in modalità videoconferenza e sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube ufficiale del Comune, a questo indirizzo http://www.comune.lastra-a-signa.fi .it/youtube.

Questo l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del presidente – Comunicazioni del sindaco

2) Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni

3) Tassa sui rifiuti (Tari) 2020 – Agevolazioni tariffarie utenze non domestiche – Riapertura termine di presentazione

4) Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti

5) D.L. 19/05/2020 N. 34 – Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno – Modifica

6) Settore 4 – Approvazione modifica n. 2 del programma triennale dei lavori pubblici anni 2020-2022 e dell’elenco lavori anno 2020, redatti ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2018, n.14

7) Utilizzo fondi straordinari per associazioni di volontariato, sportive, circoli e esercizi di somministrazione

8) Nuovo regolamento Erp

9) Richiesta di consiglio comunale in merito a “Nuovo ponte sull’Arno, accordo di programma del 6 febbraio 2019, nuovo piano economico e tempi previsti per la realizzazione di tale opera”, presentata dai consiglieri Milanesi, Brandi, Giovannini, Porrari, Giusti e Santoni

10) Consiag Servizi Comuni srl – Variazione dello statuto – Approvazione

In merito alla discussione del punto 9 interverranno, durante la seduta, rappresentanti istituzionali e tecnici della Regione Toscana.