Lunedì 7: nuove potature in via Pistoiese e, in orario notturno, lavori sul Viadotto dell’Indiano

FIRENZE Inizio di settimana da “segnare sul calendario” per la zona compresa fra via Pistoiese e il Viadotto dell’Indiano. Domani, infatti, lunedì 7 marzo, anche se in orario notturno, dalle 22 alle 6, prenderanno il via i lavori di asfaltatura e di ripristino di alcuni giunti sul Viadotto dell’Indiano con chiusura del tratto da viale degli Astronauti alla rampa di ingresso via Pistoiese solo nella direzione verso Ponte a Greve; chiusa anche via Basili sulla rampa di ingresso verso il Viadotto dell’Indiano. Termine previsto il 9 aprile. Percorso alternativo da via Pratese: via Baracca-via Pistoiese; da A11/viale Luder: via degli Astronauti-viale Guidoni-via Allori-via Baracca-via Pistoiese.

Passando alle potature, proseguono le operazioni sulle alberature in via Pistoiese. Lunedì 7 marzo gli interventi si spostano sulla direttrice uscita città con chiusura del tratto tra via Pistoiese interna e via della Sala (orario 9-18.30). Percorsi alternativi via Pistoiese interna-via Lombardia-via Marche-via Lazio-via Friuli-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania (con l’istituzione del senso unico in via Nave di Brozzi da via Lazio verso via Friuli). A seguire gli interventi si sposteranno nel tratto fra via della Sala e via della Nave di Brozzi, sempre sulla direttrice uscita città, previsto lo stesso itinerario alternativo con senso unico in via della Nave di Brozzi da via Lazio verso via Friuli e chiusura di via della Sala (tra via Frate Elia e via Pistoiese). Queste due fasi si concluderanno il 18 marzo.