Lunedì vertice Governo-Regioni sul nuovo Dpcm. Intanto si valuta la proroga dello stato di emergenza

PIANA FIORENTINA – Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina, 11 gennaio, una riunione con Regioni, Anci e Upi con all’ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. All’incontro, in programma alle 10.30, parteciperà in video conferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza. E nel nuovo Dpcm con le misure antipandemiche è prevista, secondo quanto riporta l’Ansa, la conferma delle attuali misure mentre si stanno valutando nuove restrizioni, anche se al momento non sembrerebbero essere già state definite le nuove misure.

Il Governo, inoltre, sta valutando anche la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine gennaio. Non sarebbe ancora tuttavia definita, sempre secondo quanto riporta l’Ansa, la durata della nuova proroga. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, “siamo partiti con un ritmo molto determinato – ha detto il ministro Speranza – e venerdì abbiamo superato le 500.000 vaccinazioni in Italia. Ma penso che siamo ancora all’inizio del percorso e le dosi di cui disponiamo sono ancora evidentemente limitate. Il superamento delle 500.000 vaccinazioni in Italia, credo sia un segnale importante e voglio esprimere gratitudine a tutte gli uomini e le donne del Servizio Sanitario Nazionale che ci hanno consentito di raggiungere questo primo risultato”.