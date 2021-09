Lunghe attese all’esterno in attesa di fare gli esami del sangue. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – In coda per fare le analisi del sangue. E’ la difficile situazione in cui si trovano i sestesi da quando è chiusa la “Scatola Nera” ovvero la Asl di via Gramsci per ristrutturazione e si rivolgono allo spazio messo a disposizione da Synlab alla Asl. Una nuova segnalazione del disservizio pubblico arriva da Silvia. “Segnalo una situazione che non è però circoscritta solo a oggi, ci informano le operatrici – racconta Silvia – c’è solo una risorsa all’accettazione che inserisce manualmente al computer gli esami presenti in ricetta e una sola persone ad eseguire i prelievi”. Non è solo quello il problema, ma anche quello delle code che si formano all’esterno della struttura. “La fila viene fatta all’esterno e per ora non piove e non fa freddo, dove non è presente neanche una sedia – spiega Silvia – Al momento ci sono 11 persone in attesa in piedi (e ci allega le foto), quando scrivo sono diventate 25. Ci sono due persone incinta e una diabetica per cui non è previsto un canale preferenziale. Da un’ora non funziona il sistema informatico e l’accettazione e i prelievi sono bloccati perché il programma Preludio è fermo per un ricorrente problema, dicono le operatrici all’accettazione”. Di tutto questo, conclude Silvia, sono stati informati Urp della Asl, il sindaco e la presidente della Società della Salute.