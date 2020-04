Lunghe file al supermercato. Il sindaco Fossi: “Troppe persone in giro”

CAMPI BISENZIO – “Troppe persone in giro”. Il grido d’allarme è del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che ha commentato così, su Facebook, la lunga coda di oggi fuori dalla Coop del centro di Campi. “Troppe persone in giro. Questa è la situazione davanti ai supermercati della città. Sarà una Pasqua diversa dalle altre, dovremo stare a casa, non potremo vedere amici e parenti: queste file sono ingiustificate e pericolose. Cerchiamo tutti di comportarci bene. Da parte nostra potenzieremo ogni controllo. Ogni errore oggi lo pagheremo due volte domani”.