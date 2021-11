L’unione fa la forza: all’hub de I Gigli nell’ultimo mese 15.000 vaccini. La soddisfazione di Farmapiana e Ambulatori della Misericordia

CAMPI BISENZIO – Si conferma di qualità l’hub vaccinale presso il Centro Commerciale I Gigli, allestito da Farmapiana (unico gruppo di farmacie in Italia che gestisce un hub) con la collaborazione degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio. E che in questo momento è fra i pochi attivi nella provincia di Firenze. Hub che consente […]

CAMPI BISENZIO – Si conferma di qualità l’hub vaccinale presso il Centro Commerciale I Gigli, allestito da Farmapiana (unico gruppo di farmacie in Italia che gestisce un hub) con la collaborazione degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio. E che in questo momento è fra i pochi attivi nella provincia di Firenze. Hub che consente di vaccinarsi cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 21 accedendo anche senza prenotazione ma attendendo il proprio turno. Un hub che in questi mesi ha accolto tantissime persone e registrato numeri importanti – oltre 15.000 i vaccini somministrati nell’ultimo mese – con pazienti che non sono arrivati soltanto dai Comuni della Piana Fiorentina (Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino,

Signa e Lastra a Signa) ma da tutta l’area metropolitana, fra i quali anche tutta la squadra di calcio femminile dell’Empoli che partecipa al campionato di serie A e che già si avvaleva del supporto sanitario degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio.

“I Gigli e la proprietà del Centro Commerciale – ha detto il direttore Antonino D’Agostino – si sono messi a disposizione fin da subito per ospitare l’hub vaccinale e, soprattutto in un periodo particolare come quello dell’emergenza sanitaria, ci è sembrato giusto fare la nostra parte. Grazie agli spazi del Centro Commerciale abbiamo potuto ospitare il punto vaccinale dando una opportunità in più non solo ai nostri clienti ma a tutti i cittadini della Piana Fiorentina e non che qui si sono vaccinati. E questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con le farmacie comunali Farmapiana e associazioni come la Misericordia di Campi Bisenzio”.

Soddisfatto il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti: “L’hub vaccinale al Centro Commerciale I Gigli si conferma come una realtà importante per il periodo che stiamo vivendo, visto che abbiamo sempre ritenuto che quest’area dovesse agire insieme nel dare un servizio ai cittadini. Tutto questo a conferma del fatto che, come già avvenuto per esempio in occasione dei tamponi, sempre a I Gigli, Farmapiana vuole fare rete con chi opera sul territorio. Un ringraziamento, infine, a tutti i nostri farmacisti, circa una trentina, che hanno fatto un’apposita formazione e ci hanno consentito in questo modo di portare avanti un servizio importante per tutta la zona”.

Ma Farmapiana guarda anche al futuro ed è alla ricerca di nuove opportunità che soddisfino le esigenze dei cittadini: è sempre attivo infatti il servizio dedicato ai tamponi (per prenotarsi è sufficiente consultare il sito www.farmaciecomunalifarmapiana.it) “e presto – aggiunge – lo sarà anche una App che avvicinerà ancora di più l’azienda ai propri utenti. Tutto questo in attesa dell’apertura della nuova farmacia in programma l’8 novembre a Signa in via dei Macelli”.

Soddisfatto anche Cristian Cesari, amministratore unico degli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio: “Lo sono essenzialmente per tre motivi, oltre ovviamente ai numeri conseguiti fino a oggi: per la collaborazione instaurata, per la presenza sul territorio della nostra associazione e per i rapporti instaurati con le altre realtà attive in ambito sanitario e che ci fa ben sperare per il futuro”.