L’unione fa la forza: da Società della Salute Nord Ovest e Comune di Campi Bisenzio un pulmino per l’associazione Quartotempo

CAMPI BISENZIO – Un pumino per l’ASD Quartotempo. E’ quello inaugurato nei giorni scorsi presso il circolo Arci Dino Manetti alla presenza della presidente della Società della Salute Nord Ovest, Camilla Sanquerin, del direttore Andrea Francalanci e dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini. Pulmino concesso in comodato d’uso gratuito, dopo avere fatto un avviso pubblico aperto alle associazioni del territorio. Il mezzo, acquistato grazie alle risorse della SDS Nord Ovest, “rappresenta un significativo passo avanti verso il rafforzamento dei progetti di sport inclusivo e di avviamento alla pratica sportiva per persone con disabilità. Questo importante contributo – si legge in una nota – rappresenta un passo avanti verso la costruzione di una comunità più aperta e inclusiva, dove ogni diversità possa essere vissuta come una ricchezza”. Il nuovo pulmino, infatti, sarà utilizzato per facilitare il trasporto degli atleti, garantendo loro la possibilità di partecipare attivamente e con maggiore facilità alle numerose attività sportive promosse dall’associazione.

“Siamo felici di questo nuovo pulmino – dice il presidente dell’ASD Quartotempo Matteo Fazzini – che ci consentirà di svolgere un servizio essenziale come quello degli spostamenti dei nostri tesserati; pulmino che fra l’altro è dotato anche di una pedana che permette l’utilizzo del mezzo alle persone che loro malgrado sono costrette a spostarsi con una carrozzina”. “E’ un momento importante per il territorio – ha aggiunto l’assessore Ballerini – a cui siamo arrivati grazie a un significativo lavoro di rete con la Società della Salute Nord Ovest. Un mezzo che inoltre sarà messo a disposizione anche delle altre realtà attive a Campi Bisenzio qualora lo richiedano per le loro esigenze.” “E’ una bella soddisfazione, – ha concluso Camilla Sanquerin – siamo arrivati in fondo a questo percorso destinando delle risorse a Quartotempo, che svolge un’attività significativa dal punto di vista sportivo e sociale”