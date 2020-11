L’unione fa la forza: Fare Centro Insieme lancia un’iniziativa a sostegno dei negozi di vicinato che ora sono chiusi, ecco cosa fare

CAMPI BISENZIO – Quando si dice l’importanza di dare e darsi una mano. Soprattutto in un periodo come quello attuale. la riprova arriva dal CCN Fare Centro Insieme che fa partire oggi, venerdì 20 novembre, un’iniziativa davvero importante. “Come tutti sappiamo – spiegano dal CCN – è un momento difficile e complicato. Fondamentale e punto di forza del nostro CCN è l’unione che ci ha sempre contraddistinto e che ci permette di aiutarci reciprocamente. Vogliamo, per questo motivo, lanciare una nuova iniziativa dal nome “Promo sociale”. L’obiettivo, infatti, è quello di continuare a incentivare e a sostenere i negozi di vicinato”. Da qui l’idea di rivolgersi, anche tramite i social, a tutti coloro – ma non solo loro ovviamente – che seguono costantemente le attività di Fare Centro Insieme. Da oggi, infatti, se acquisterete nel negozio “Sensazioni – intimo uomo donna bambini e biancheria per la casa”, per ogni scontrino emesso di minimo 20 euro avrete diritto a un buono pari al 10% di quanto avrete speso (esempio 20 euro di acquisti = 2 euro di buono) e che potrete usufruire negli altri negozi associati a Fare Centro Insieme e che hanno aderito all’iniziativa (qui di seguito l’elenco completo):

1) Il Mondo di Licia, via Santo Stefano

2) Estranea Store, via Santo Stefano

3) Angolo dello Yogurt, via Santo Stefano

4) Ottica Galli, via Santo Stefano

5) Massari Gioielli, via Santo Stefano

6) Panificio la Focaccia, piazza Fra’ Ristoro

7) Smartcall, via Santo Stefano

8) Un Filo Tira l’Altro, piazza Matteotti

9) Bay Bay, via Santo Stefano

10) Maison Douglas, via Santo Stefano

11) Peccati di Moda, via Santo Stefano

12) Oceano Moda, via Santo Stefano

13) La Tana dei Ghiotti, via Santo Stefano

14) Denny e Giusy, via Santo Stefano

15) Calzature Silvia,via Santo Stefano

16) Massai Calzature, via Santo Stefano

17) Note di Caffè, via Santo Stefano

18) Pausa Caffè, via Santo Stefano

19) Chic Caffè, piazza Fra Ristoro

20) Pizza a taglio Ma.CO, piazza Gramsci

21) Gramsci Bar, piazza Gramsci

22) Compagnia dei Capelli, via 24 maggio

23) Negri Elettrodomestici, via 24 maggio

24) Bfore, via Santo Stefano

25) Farmacia Rossi, via Santo Stefano

26) Graffio, via Santo Stefano

27) Calzature Panerai, via Santo Stefano

L’immagine che vedete è quella relativa al buono che vi verrà consegnato dopo aver effettuato l’acquisto