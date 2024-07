L’unione fa la forza: Libertas Bisenzio e Signa per una Scuola calcio che faccia crescere i talenti del futuro

SIGNA – Signa 1914 e Libertas Bisenzio danno vita, in vista della prossima stagione agonistica, a un importante accordo di collaborazione che prevede che le due società lavorino insieme, sotto l’egida della società gialloblu, per la Scuola calcio della storica società campigiana. Grazie infatti a un accordo di collaborazione che lega ufficialmente le due compagini, sarà il Signa a guidare le attività della Scuola calcio, maschile e femminile, della Libertas. Società affiliata alla Fiorentina, il Signa mette così a disposizione la propria struttura dedicata alla crescita dei giovani calciatori proprio con l’obiettivo di coltivare i talenti anche nel territorio di Campi Bisenzio. “I più diretti interessati dalla nuova Scuola calcio – si legge in una nota – sono i bambini e le bambine nati negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, che si alleneranno alla Libertas, utilizzando il pallone coperto durante i mesi invernali, sotto la guida degli allenatori gialloblu. Il settore giovanile e la Scuola calcio del Signa 1914, in virtù dell’affiliazione con la Fiorentina, stanno utilizzando da tempo gli stessi metodi di allenamento e preparazione della squadra viola. Adesso questo sarà a disposizione anche degli allievi della Libertas, che potranno essere coinvolti in partite di allenamento con le giovanili della Fiorentina come già accade ai tesserati di Signa. Una collaborazione che tende a promuovere il calcio tra i bambini, in modo sano e responsabile, coltivando i talenti del territorio”.