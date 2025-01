L’unione fa la forza: venerdì 31 iniziativa della Cisl Pensionati sul tema della sicurezza

CAMPI BISENZIO – Uniti per una maggiore sicurezza e contro le truffe agli anziani. Se ne parlerà venerdì 31 gennaio alle 16 presso il salone parrocchiale della parrocchia del Sacro Cuore grazie a Fnp Cisl Pensionati. L’incontro fa seguito a quello delle passate settimane in sala consiliare, “momento in cui abbiamo chiesto – si legge […]

CAMPI BISENZIO – Uniti per una maggiore sicurezza e contro le truffe agli anziani. Se ne parlerà venerdì 31 gennaio alle 16 presso il salone parrocchiale della parrocchia del Sacro Cuore grazie a Fnp Cisl Pensionati. L’incontro fa seguito a quello delle passate settimane in sala consiliare, “momento in cui abbiamo chiesto – si legge in una nota di Cisl Pensionati – di fare rete fra cittadinanza, associazioni, amministrazione comunale e forze dell’ordine per dare maggiore serenità all’intera popolazione, con particolare attenzione agli anziani, soggetti sicuramente più fragili di questa società”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del sindaco Andrea Tagliaferri, del presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici, del comandate dei Carabinieri di Campi Bisenzio Giorgio Tocci e del comandante della Polizia municipale Simone Orvai. E si pone l’obiettivo di informare la cittadinanza, in particolare gli anziani, sulle modalità più ricorrenti che vengono utilizzate per le truffe, comprese quelle on line, sui conti correnti, per esempio, spesso “svuotati” in pochi minuti. Per questo sarà presente Damiano Bonifacio, direttore della filiale di Chianti Banca di Campi Bisenzio.