L’Università si mette “al servizio” degli imprenditori: Lastra a Signa il Comune pilota

LASTRA A SIGNA – Si è tenuta ieri, in sala consiliare, la presentazione del progetto GE.CO., promosso dall’Università di Firenze Dipartimento Scienze Giuridiche e Scuola di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e Scuola di Economia e Management che ha scelto il Comune di Lastra a Signa come territorio dove sperimentare l’iniziativa. Il progetto, infatti, è rivolto alle piccole e medie imprese e offre un servizio che punti a dare una maggiore consapevolezza dei propri mezzi produttivi e una migliore gestione dei profili di criticità relazionali con i propri partner commerciali o creditori qualificati. All’iniziativa erano presenti il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Leonardo Cappellini e, su invito del Comune, i rappresentanti delle categorie economiche Confcommercio, Confesercenti e Cna e i rappresentanti dei due Centri Commerciali naturali lastrigiani Lastra Shopping e In Centro a Ginestra. “Grazie al progetto innovativo GE.CO. – si legge in una nota – l’imprenditore del territorio potrà usufruire gratuitamente (fino a dicembre 2020, termine del periodo di sperimentazione) e in via riservata di servizi come ascolto, facilitazione del dialogo con i partner commerciali per favorire un clima di fiducia e gestione e prevenzione delle criticità relazionali”.