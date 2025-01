Luoghi del cuore Fai: c’è anche la Chiesa di San Michele a Carmignano. Ecco come fare per “votarla”

CARMIGNANO – E’ un luogo del cuore, un luogo del cuore Fai, Fondo ambientale italiano. Sicuramente la chiesa (propositura) di San Michele Arcangelo è nel cuore di Carmignano, uno dei tanti luoghi italiani da non dimenticare. E per il quale si è speso anche il consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno, presentato […]

CARMIGNANO – E’ un luogo del cuore, un luogo del cuore Fai, Fondo ambientale italiano. Sicuramente la chiesa (propositura) di San Michele Arcangelo è nel cuore di Carmignano, uno dei tanti luoghi italiani da non dimenticare. E per il quale si è speso anche il consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno, presentato dalla consigliera Belinda Guazzini, capo gruppo di Senso civico, a sostegno della sua candidatura. Un luogo del cuore da votare entro il 10 aprile, data di conclusione della campagna. Se la chiesa di San Michele otterrà almeno 2.500 voti, avrà la possibilità di accedere al bando che mette a disposizione contributi economici per progetti di valorizzazione e restauro concordati con il Fai, ai quali potranno accedere le prime tre opere con più preferenze per 70.000, 60.000 e 50.000 euro.

La chiesa, una bellissima struttura francescana che ricomprende il chiosco e il convento, è chiusa in attesa degli indispensabili lavori di restauro e consolidamento. E’ un’ulteriore possibilità per raccogliere fondi, da aggiungere ai 500.000 euro stanziati dalla Regione sul finire dello scorso anno, per consentire alla propositura di essere riaperta e accogliere nuovamente, nella sua sede naturale, la Visitazione del Pontormo, ospitata ora nella villa medicea di Poggio a Caiano. Votare è semplice e gratuito e lo si può fare attraverso il portale del Comune di Carmignano, alla pagina dedicata, o su www.iluoghidelcuore.it.