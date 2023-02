M5S Campi Bisenzio: “Aeroporto, fra Salvini e Renzi l’accordo perfetto. Ma noi ci opporremo alla devastazione del territorio”

CAMPI BISENZIO – Il “perfetto accordo”. Paolo Della Giovampaola e Davide Baldazzi, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle Campi Bisenzio, definiscono così quanto successo nella giornata di ieri alla Camera dei deputati in materia di aeroporto. Il “perfetto accordo”, secondo i Cinque Stelle campigiani, è quello siglato fra Matteo Salvini e Matteo Renzi “sull’obiettivo – […]

CAMPI BISENZIO – Il “perfetto accordo”. Paolo Della Giovampaola e Davide Baldazzi, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle Campi Bisenzio, definiscono così quanto successo nella giornata di ieri alla Camera dei deputati in materia di aeroporto. Il “perfetto accordo”, secondo i Cinque Stelle campigiani, è quello siglato fra Matteo Salvini e Matteo Renzi “sull’obiettivo – dicono in una nota – di cancellare definitivamente il progetto del Parco della Piana a favore di una nuova pista aeroportuale a Firenze. Il Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio, quindi, ribadisce ancora una volta, con forza e fermezza il suo no. Nel dicembre scorso ci siamo fatti promotori di una iniziativa che ha coinvolto fra gli altri Pd, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Articolo 1 MDP, Sinistra Civica per Campi, Fare Città, Lista civica Sì parco no aeroporto e che ha portato il Commissario Straordinario a esprimere la netta contrarietà del Comune di Campi Bisenzio al nuovo progetto di Toscana Aeroporti tanto caro a Renzi e Salvini”.

“Sapevamo – aggiungono Della Giovampaola e Baldazzi – di essere all’inizio di una lunga battaglia in difesa degli interessi dei cittadini, della loro salute e del loro territorio. Il nostro lavoro continuerà pertanto con più convinzione e determinazione per cancellare questa ipotesi devastante per il territorio insieme ai comitati dei cittadini, che hanno avuto un ruolo importante nella bocciatura definitiva del vecchio progetto di Masterplan 2014-2019 da parte del Consiglio di Stato, e le forze politiche che già sono state al nostro fianco e con noi lavorano al progetto di una nuova Campi Bisenzio, che trovi una sua identità all’interno del Parco della Piana, in cui è collocato, e non compatibile con un nuovo aeroporto”.