M5S, il bilancio delle ultime elezioni: “Riconosciuto dalla gente il lavoro fatto a Campi Bisenzio. A livello nazionale urge una riflessione”

CAMPI BISENZIO – Lasciata alle spalle la recente tornata elettorale, anche per il Movimento 5 Stelle campigiano è tempo di bilanci. A fare il quadro della situazione per quanto riguarda il nostro Comune sono Davide Baldazzi e Giulia Della Giovampaola. “E’ il momento di fare una riflessione sul risultato uscito dalle urne campigiane. Nel merito – spiegano – il risultato del 10,33% del M5S in Europa emerso nel nostro Comune conferma una fiducia rinnovata dell’elettorato, il risultato più alto di tutta la provincia di Firenze e Prato e uno dei più alti di tutta la Toscana. Crediamo che molto sia dovuto alle scelte che il Movimento ha fatto nel territorio di Campi alle amministrative del 2023. Schierarsi a fianco di liste civiche che avevano davvero a cuore il territorio comunale, si conferma essere stata l’opzione migliore per l’elettorato grillino campigiano e di questo gli elettori ci rendono merito, confermando le loro preferenze alla prima tornata elettorale post elezioni. Tuttavia non possiamo ritenerci soddisfatti di un risultato sotto il 10% di media a livello nazionale e che vede un decremento importante rispetto alle scorse elezioni. Sarà compito nostro analizzare le ragioni di tale risultato e aprirsi a un confronto onesto e aperto per capire davvero cosa vogliamo fare per continuare ad andare dalla parte giusta. Nel frattempo nel nostro microcosmo continueremo a portare avanti i nostri principi e valori fondanti che ci hanno permesso di venire alla ribalta a livello nazionale fin dal principio della nostra storia”.