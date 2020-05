M5S “Usiamo le risorse del programma F35 per la sanità militare ad uso civile”

SESTO FIORENTINO – “La crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo impone un ripensamento delle nostre priorità di spesa pubblica, privilegiando gli investimenti in sanità, ricerca, innovazione e welfare rispetto alle spese in armamenti offensivi come i bombardieri con capacità nucleare F-35: un programma costosissimi e, ormai è risaputo, di dubbia utilità”. E’ quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino.

“Per questo – prosegue la nota – 50 senatori del Movimento 5 stelle con primo firmatario il capogruppo della commissione esteri, Gianluca Ferrara hanno depositato in Parlamento una proposta per una moratoria di un anno al programma F-35 per destinare le relative risorse, almeno un miliardo di euro, al potenziamento della sanità militare ad uso civile. Chiedono anche di valutare l’opportunità di rinegoziare e ridimensionare questo programma al quale il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario in quanto economicamente insostenibile, tecnicamente inaffidabile e superato, non rispondente agli interessi della nostra industria e, non da ultimo, dello spirito della nostra Costituzione che prevede la difesa della Patria insieme al ripudio della guerra di aggressione”.

“Il Movimento 5 Stelle di Sesto Fiorentino – conclude la nota – nei giorni scorsi ha presentato una risoluzione che impegni il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino a sostenere con forza l’iniziativa nei confronti del Governo Centrale. Confidiamo nel pieno appoggio del Sindaco e di tutte le forze politiche”.