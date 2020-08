M5Stelle: aeroporto Firenze e Dl Semplificazioni

SESTO FIORENTINO – “Ci auguriamo che adesso che il decreto venga approvato da tutte le forze di maggioranza.Ribadiamo il No all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze”. E’ quanto afferma in una nota, la consigliera del Movimento 5 Stelle, Flora Russo sul Dl Semplificazioni.

“Dopo la presentazione degli emendamenti sul DL Semplificazioni, – si legge nella nota – il nostro portavoce Gianluca Ferrara annuncia che nella riformulazione del Decreto sarà inserita una norma che prevede l’obbligo di VAS nelle procedure di autorizzazione delle infrastrutture. Con la nuova formulazione del DL Semplificazioni non sarà quindi più sufficiente la sola VIA, ma sarà necessario ottenere anche la VAS. Ci uniamo alla soddisfazione del senatore Ferrara del risultato ottenuto, poiché si rischiava di autorizzare opere già bocciate in passato, come nel caso del Piano di Sviluppo Aeroportuale di Firenze, il cui progetto è stato annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la VAS e dal Tar Toscana e dal Consiglio di Stato per la VIA. “Grazie ad un lavoro di sinergia con i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, ho premuto affinché questa norma di buon senso venisse inserita” – ha dichiarato il Senatore del MoVimento 5 Stelle. Ci auguriamo adesso che il decreto venga approvato da tutte le forze di maggioranza.Ribadiamo il No all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, sostenuto e condiviso da tutto il MoVimento 5 Stelle e da Irene Galletti, candidata alla Presidenza della Regione Toscana”.