CAMPI BISENZIO – Vigilia di Natale impegnativa per la Misericordia di Campi. Oltre ai consueti servizi sul territorio, infatti, un gruppetto di volontari “si è trasformato” in Babbo Natale per andare a consegnare i regali a ottanta bambini a bordo dei mezzi della stessa Misericordia. Mentre la sede è sempre rimasta in contatto radio con le “slitte del volontariato”.