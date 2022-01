“Ma perchè a Sesto non c’è un hub vaccinale?” La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Tempi lunghi per spostarsi da Sesto Fiorentino verso un hub vaccinale per la terza dose: è la segnalazione di Marcello Massi: “Il 21 dicembre scorso ho effettuato la terzo dose di vaccino – spiega Massi – e mi sono dovuto recare al Mandela Froum perchè a Sesto non c’è un hub vaccinale. Per sottopormi al vaccino e per raggiungere il Mandela Forum ho impiegato oltre 50 minuti da Sesto Fiorentino e altrettanto tempo mi è occorso per tornare dal Mandela Forum a Sesto Fiorentino. Mi chiedo perchè non è stato previsto un punto vaccinale anche qui a Sesto. Ho fatto una ricerca sui punti hub dislocati nell’ambito della Usl Firenze Centro, prendendo in esame anche il numero di abitanti della città dove sono dislocati e ho visto che il numero degli abitanti di Sesto potrebbe far rientrare il nostro comune in questo elenco. Se poi si condidera che anche comuni limitrofi come Campi Bisenzio e Calenzano sono dotati di hub. Perchè non è stato previsto anche a Sesto?”.