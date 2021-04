Madau (SI) “In arrivo tre nuovi fontanelli”

SESTO FIORENTINO – In arrivo tre nuovi fontanelli a Sesto Fiorentino. Lo annuncia Jacopo Madau capogruppo di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino. I tre fontanelle saranno collocati nel centro cittadino, a Quinto Basso e alla Zambra. “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato insieme all’assessore Silvia Bicchi per aumentare il numero dei fontanelli, con l’obiettivo di portarne uno in ogni quartiere della nostra città, in aggiunta ai due già esistenti. – dice Madau – Nelle scorse settimane, abbiamo avuto la conferma della richiesta fatta dal Comune all’Autorità Idrica Toscana per installare tre nuovi fontanelli, uno in centro, uno a Quinto Basso e uno alla Zambra. Un passo in avanti nella promozione di buone pratiche nell’ottica della riduzione dei rifiuti, nel cambiamento degli stili di vita, della sostenibilità. Nei prossimi cinque anni continueremo a lavorare per portare negli altri quartieri nuovi fontanelli e potenziare quelli esistenti. Un impegno per l’ambiente, per la salute, per il futuro di tutti noi”.