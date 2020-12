Madau (SI) “Posizione surreale del PD sull’aeroporto”

Aeroporto, Madau (SI Sesto): “Posizione PD surreale, progetto pista superato e sconfitto in tutte le sedi”SESTO FIORENTINO – “Le posizioni espresse dal Partito Democratico fiorentino sulla nuova pista dell’aeroporto sono surreali. Nel mezzo di un’emergenza sanitaria senza precedenti, invece di parlare di rilancio del lavoro, di interventi per la neutralità climatica, di come far ripartire […]

SESTO FIORENTINO – “Le posizioni espresse dal Partito Democratico fiorentino sulla nuova pista dell’aeroporto sono surreali. Nel mezzo di un’emergenza sanitaria senza precedenti, invece di parlare di rilancio del lavoro, di interventi per la neutralità climatica, di come far ripartire la nostra economia e la nostra società su basi diverse da quelle del passato, spazzate via dalla crisi, si torna a rilanciare un progetto sconfitto in tutte le sedi”. E’ quanto sostiene Jacopo Madau capogruppo di Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino.

“Stentiamo a capire quale idea di sviluppo abbia in mente il PD, dal momento che persino il privato che con denaro pubblico dovrebbe realizzare la pista pare aver messo da parte questa ipotesi. – prosegue Madau – Per quanto ci riguarda continueremo a rimanere, con coerenza e trasparenza, dalla stessa parte, quella dell’ambiente, del rispetto del territorio, delle piccole e grandi opere veramente utili, del lavoro, dell’innovazione. Continueremo a promuovere la crescita del Polo Scientifico, definito appena qualche giorno fa dal sindaco di Firenze Nardella ‘cuore pulsante’ per la ricerca, il cui sviluppo non potrebbe coesistere con la nuova pista. Continueremo, come abbiamo fatto con successo negli ultimi anni, a contrastare in tutte le sedi questo progetto, smentendo la favola di chi si liberava delle proprie responsabilità dicendo che tutto era già deciso altrove. La nostra comunità, i cittadini della Piana, ha un’idea diversa di futuro e la farà valere ancora una volta contro”.