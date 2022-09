“Mafie e territori: la questione toscana”: inizia la festa di Fare Città

CAMPI BISENZIO – “Mafie e territori: la questione toscana”: è questo il titolo del dibattito organizzato dall’Associazione Fare Città per questa sera, 21 settembre, con inizio alle 21 presso il Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. All’incontro parteciperanno Adriano Chini, già sindaco di Campi, e Filippo Torrigiani, consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. “Il tema che affrontiamo stasera è stato per troppo tempo sottaciuto soprattutto dalla politica. La Toscana, come il resto delle Regioni italiane, non è immune dal fenomeno della penetrazione affaristica mafiosa: i dati che abbiamo a disposizione, purtroppo, sono inequivocabili. E anche in questa fase di campagna elettorale, salvo alcune eccezioni, alla questione non è stata data la giusta attenzione. A Ottobre inizieranno i lavori dell’Osservatorio regionale sulle mafie che sarà presieduto da don Andrea Bigalli di Libera, profondo conoscitore della materia. La direzione è quella giusta anche perché non c’è più tempo da perdere”, dice Torrigiani. “La criminalità organizzata – aggiunge Chini – e le infiltrazioni sul territorio toscano è una tematica da attenzionare e sul quale si deve tenere sempre alta l’attenzione- dichiara Adriano Chini, da sempre attento a queste tematiche, troppo il silenzio della politica”.