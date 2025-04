Maggio in festa nel segno dell’archeologia: “Amico Museo” per tutti e la “Notte dei musei”

CAMPI BISENZIO – In arrivo un mese ricco di eventi a Campi Bisenzio nel segno dell’archeologia. Giovedì 15 alle 17.30 si terrà un pomeriggio dedicato ai più piccoli con “I piccoli giovedì… al museo”. L’incontro, a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, prevede letture per bambini dai 3 ai 7 anni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. In precedenza, sabato 10 alle 16, i bambini dai 7 agli 11 anni potranno partecipare al laboratorio “Lettere dal passato”, un’esperienza che permetterà di scoprire i segreti della scrittura etrusca. Un’occasione per avvicinarsi al mondo degli antichi abitanti di Gonfienti (5 euro a bambino con primo accompagnatore gratuito, su prenotazione). Sabato 17, in occasione della “Notte dei musei”, il museo resterà aperto in via straordinaria dalle 20 alle 23. L’ingresso avrà un costo simbolico di 1 euro. Durante la serata sarà presentato in anteprima un nuovo video inclusivo dedicato alla sezione etrusca. Inoltre, ogni bambino riceverà all’ingresso una sorpresa misteriosa. Alle 21 è prevista una visita guidata gratuita con un’archeologa, anche questa su prenotazione. Un’occasione speciale, quindi, per vivere il museo in modo diverso, tra storie, sorprese e scoperte. Sabato 24 maggio, infine, doppio appuntamento alle 15.30 e alle 17 con “Voci e storie dal museo: un viaggio attraverso le culture del mondo”. L’iniziativa propone visite guidate speciali, condotte nella lingua madre dagli studenti del CPIA1, percorso finale di un progetto di inclusione. Protagoniste di questa esperienza saranno Berena dal Perù e Faduma dalla Somalia, che accompagneranno i visitatori in un percorso ricco di narrazioni e prospettive culturali. È consigliata la prenotazione per partecipare a questa esperienza unica di ascolto e condivisione interculturale. Informazioni e prenotazioni a info@museogonfienti.it o 055 8959701 in orario di apertura del museo.