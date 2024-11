Maggioranza compatta: “Difesa dell’acqua pubblica, noi dalla parte dei cittadini, l’opposizione no”

CAMPI BISENZIO – Una mozione che impegna il Comune a richiedere all’Autorità Idrica Toscana la sospensione della procedura di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato (ATO 3 Medio Valdarno): è quella presentata dai gruppi consiliari Campi a Sinistra, Si parco No aeroporto e Fare […]

CAMPI BISENZIO – Una mozione che impegna il Comune a richiedere all’Autorità Idrica Toscana la sospensione della procedura di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato (ATO 3 Medio Valdarno): è quella presentata dai gruppi consiliari Campi a Sinistra, Si parco No aeroporto e Fare Città e che “denunciano con forza l’atteggiamento ostile alla tutela dei beni comuni dimostrato da Partito Democratico, Lega e Forza Italia in consiglio comunale”. “Una procedura – dicono in merito alla mozione – che mina la possibilità di realizzare una gestione interamente pubblica e partecipata, come richiesto dai cittadini attraverso il referendum del 2011 e come sancito dalla volontà politica locale negli ultimi anni”.

“Il documento presentato, – aggiungono – costruito su un’analisi approfondita del quadro normativo e degli effetti della privatizzazione, ha evidenziato la contraddizione tra i profitti accumulati dai privati e gli scarsi benefici per la collettività. Nonostante la chiarezza delle motivazioni e l’importanza della posta in gioco, Pd, Lega e Forza Italia hanno scelto di votare contro, opponendosi alla difesa dell’acqua come bene comune e alla volontà espressa dai cittadini. Con la marginalizzazione del ruolo pubblico nelle decisioni strategiche e tariffe insostenibili per i cittadini, non accompagnate da adeguati investimenti”.

“E il Movimento % Stelle? Tra le cinque stelle del loro simbolo, – concludono – la prima rappresenta i “beni comuni”. Coerentemente, infatti, ha sostenuto la nostra mozione, ma ci chiediamo quale posizione assumerà rispetto al voto contrario del principale alleato del “campo largo”, che ancora una volta ha dimostrato di “predicare bene e razzolare male”. Ne prenderanno le distanze? Noi, come forze di maggioranza, ribadiamo il nostro impegno per: Una politica che rispetti la volontà popolare e metta i cittadini al centro. Il Comune di Campi Bisenzio combatterà perché l’acqua, bene primario e diritto universale, non sia svenduta alle logiche del profitto. Affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato. Difesa della democrazia locale e della gestione trasparente e pubblica dei servizi essenziali”.