“Magic Florence” al Tuscany Hall, torna il grande evento di magia e illusionismo

FIRENZE – René Luden, Mirco Menegatti, Tiziano Cellai, Gaia Elisa Rossi e altri nomi illustri della magia e dell’illusionismo per l’edizione 2023 di “Magic Florence”, il grande evento ideato da Mattia Boschi che porta in riva all’Arno i più amati artisti del genere. Appuntamento giovedì 28 dicembre al Tuscany Hall, una serata per tutte le età in cui si spazierà dal mentalismo alle grandi illusioni visuali. A condurre il pubblico in questo viaggio sarà lo stesso Mattia Boschi, illusionista e prestigiatore amatissimo dal pubblico, anche televisivo. Sarà l’occasione per lasciarsi affascinare dall’artista francese Renè Luden, tra i maggiori ventriloqui al mondo. E poi, Mirco Menegatti, maestro indiscusso della magia con le colombe. Poesia e stupore insieme a Gaia Elisa Rossi, la più giovane campionessa italiana di magia. Altro campione di magia, Tiziano Grigioni, con il suo mix di mentalismo e comicità, Tiziano Cellai e il suo personaggio fantasy e gli incredibili numeri con le carte di Francesco Micheloni. Inizio dello spettacolo alle 21. I biglietti – da 23 a 34 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (telefono 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – telefono 055 210804). Biglietti ridotti per soci Coop. Info www.tuscanyhall.it.