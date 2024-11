Malagò a Coverciano il 5 novembre per le benemerenze sportive del Coni. Fra i premiati anche il signese Pierluigi Mazzia

FIRENZE – L’alta onorificenza dello sport Italiano, la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” istituita dal Comitato Olimpico Italiano, verrà consegnata ufficialmente dal presidente del Coni Giovanni Malagò ai dirigenti Franco Lachi, Andrea Pieri, Andrea Payer Galletti, Guido Turri, Gabriele Moretti, Stefano Sarti, Enrico Rustichelli e Giovanni Giannone. L’occasione è quella di domani, martedì 5 novembre, presso il Centro Tecnico Federale Figc di Coverciano nel corso della giornata delle benemerenze del Coni organizzata a Firenze dal presidente regionale Simone Cardullo e dal Delegato fiorentino Gianni Taccetti. Tante le benemerenze consegnate in questa importante giornata fiorentina che vedrà la presenza anche del sindaco Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: le stelle Argento e Bronzo verranno assegnate ai dirigenti Angelo Faggioli, Andrea Da Roit, Francesco Franchi, Maurizio Francini, Franca Feducci, Palmiro Finamori, Claudio Del Rosso, Stefano Rossi, Claudio Marchetti, Enzo Picchi e David Bini; la Palma d’oro (riservata ai tecnici) verrà assegnata a Marco Guazzini, Argento e Bronzo a Roberto Bagnoli, Riccardo Calcini, Maurizio Cito e Pierluigi Mazzia.

Premiate con le stelle di bronzo anche due importanti associazioni sportive del territorio: l’Atletica Empoli e il Sesto Rugby. Infine, ma non per ultimi, altre 90 medaglie ad atleti campioni Italiani e mondiali della Città Metropolitana di varie discipline sportive, fra cui spicca la medaglia all’olimpionica Larissa Iapichino e a vari campioni del mondo fra cui Stefano Narducci e Licia Randazzo. “Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le capacità e i risultati ottenuti in tali attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport ”, così recita la motivazione che appare sulla lettera ufficiale che il presidente Giovanni Malagò ha inviato ai premiati.

“E’ un momento importante per tutto lo sport toscano – ha detto il presidente Cardullo – che vede riconosciuto con l’assegnazione delle benemerenze, nella magica sede della Federcalcio del Centro Tecnico di Coverciano, i valori sportivi che dirigenti, tecnici atleti e società toscane rappresentano, alla presenza del presidente Malagò, massima autorità dello sport italiano e a cui va il nostro grazie per tutto quello che ha fatto e fa per difendere l’autonomia dello sport da attacchi esterni”. “Questo evento è per tutti noi sportivi – aggiunge Gianni Taccetti – un momento importante di riconoscimento che premia in molti casi una vita intera dedicata allo sport, per molti prima come atleti e poi come dirigenti è il riconoscere da parte del Coni, massima autorità sportiva, per la passione, la dedizione e la competenza. Un traguardo prestigioso e, un’ulteriore spinta ad impegnarsi ancora per il futuro dello sport fiorentino”.