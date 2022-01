Mald’estro Compagnia: dai sorrisi de “La Locandiera” alla solidarietà per la Fondazione Ora con Noi. Sempre sul “palcoscenico” del Teatro Aurora

SCANDICCI – L’unione fa la forza. Da sempre. Ancora di più quando questa unione è tesa ad aiutare i soggetti più fragili, chi sta vivendo un momento di difficoltà, chi ha bisogno di una mano per poter andare avanti. Se a tutto questo ci aggiungi che chi, oltre a dare questo aiuto in modo concreto, […]

SCANDICCI – L’unione fa la forza. Da sempre. Ancora di più quando questa unione è tesa ad aiutare i soggetti più fragili, chi sta vivendo un momento di difficoltà, chi ha bisogno di una mano per poter andare avanti. Se a tutto questo ci aggiungi che chi, oltre a dare questo aiuto in modo concreto, lo ha fatto grazie al sorriso di tutti i suoi protagonisti ma soprattutto di coloro che questi sorrisi li hanno vissuti in prima persona, non c’è bisogno di aggiungere altro: la partita è già stata vinta. Ne è un’ulteriore dimostrazione quanto “andato in scena” nei giorni scorsi al Teatro Aurora di Scandicci dove Mald’estro Compagnia ha donato alla Fondazione Ora con Noi, nelle mani della sua vice-presidente Patrizia Frilli, i proventi dello spettacolo “La Locandiera” andato in scena lo scorso 18 dicembre proprio al Teatro Aurora e che verranno utilizzati per i progetti di aiuto della Fondazione per i disabili del territorio.

Non a caso, dal mondo dello spettacolo arrivano spesso le testimonianze più belle quando si parla di solidarietà. Testimonianze rese ancora più vivide se arrivano dalle nostre “terre”: “Quando lo stare insieme produce solidarietà: consegnato un contributo alla Fondazione Ora con Noi, – si legge sulla pagina Facebook di Mald’estro Compagnia- frutto di uno sforzo collettivo fra Mald’estro Compagnia, Auser, sezione soci Coop e Spi-Cgil Scandicci. L’unione fa cultura, fa centro di nuovo e i ragazzi della Fondazione ringraziano con un bel cartello con i loro nomi. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di molte persone, in modo particolare vogliamo ringraziare di cuore Rita Casagrande e Andrea Di Biase per il loro importante supporto e la loro amicizia”.

Parole ribadite e sottoscritte dalla stessa Fondazione: “Grazie di cuore al Teatro Aurora, ad Alessandro Calonaci (che del Teatro Aurora è il direttore artistico) e Mald’estro Compagnia, Spi-Cgil, Auser e la sezione soci Coop. Solo grazie al contributo e all’impegno di tutti voi è stato possibile realizzare un evento di tale successo all’insegna dell’arte e della solidarietà. Grazie, grazie anche a nome dei nostri ragazzi”.

“Due fari, due grandi guide nel mio cammino alla direzione del Teatro Aurora come Giancarlo Menotti e don Lorenzo Milani hanno confermato tutta loro forza e il loro valore anche in questa occasione. Se Menotti infatti diceva che “non si pone artista che non agisca all’interno della sua comunità”, don Milani aggiungeva che “se Dio ti ha chiamato in un posto, in quel posto devi stare”. Ecco perché è fondamentale agire all’interno della comunità di riferimento; io e la mia compagnia non siamo artisti, siamo dei “guitti” ma soprattutto siamo persone che crediamo molto al nostro popolo e alle nostre radici. E io voglio agire qui e ne sono felice, sono felice di poter aiutare realtà del nostro territorio come la Fondazione Ora con Noi, anche perché “La locandiera” ha avuto un grande successo e sarebbe stato da egoisti non condividere questa gioia con le persone che possono essere meno fortunate di noi”.

“Il mio grazie – ha aggiunto il consigliere regionale Fausto Merlotti, presente al Teatro Aurora – è per un’iniziativa tutta tesa a dare un contributo alla Fondazione Ora con Noi, mettendo in evidenza al tempo stesso l’importanza di come un territorio sia ricco non solo dal punto di vista economico ma anche della qualità della vita che è data da tanti fattori, uno su tutti quello ricoperto dalle associazioni che in questo territorio sono parte attiva. Il gioco di squadra, la collaborazione, la condivisione degli obiettivi lo “arricchiscono” ulteriormente e tutti gli “attori” protagonisti dell’ultima iniziativa hanno creato una rete e una sinergia che ha portato a condividere obiettivi importanti, tesi a dare una risposta altrettanto importante sul piano sociale e dell’aiuto verso i soggetti più fragili”.