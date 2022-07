Malmantile Calcio, via alla nuova stagione. Per essere un punto di riferimento, sociale e sportivo, sul territorio

LASTRA A SIGNA – Presentata, nella serata di ieri, 28 luglio, presso il campo sportivo di Malmantile, la prima squadra della società amaranto che affronterà la stagione 2022-2023 nel campionato di Prima categoria. Presente lo staff societario al gran completo, guidato dal presidente Roberto Biondi: insieme a lui il Ds Danilo Bernacchioni, il tecnico Piero Carovani e i membri del neo eletto consiglio direttivo formato da Carlo Lari, Antonio Lari, Fabio Marchi, Michelangelo Massimillo e Chiara Pagni, i vice-presidenti Fabio Marchi e Paolo Guarnieri oltre a Claudio Gabuzzini, quest’ultimo in qualità di membro dello staff tecnico degli Juniores. Il presidente, insieme al consiglio, ha delineato gli obiettivi della prossima stagione agonistica sottolineando i successi avuti negli anni passati che “devono essere di stimolo – ha detto – per raggiungere gli obiettivi futuri”. Presente anche il sindaco Angela Bagni che ha incoraggiato la squadra con un breve discorso nel quale ha voluto rimarcare come “nel calcio, così anche nella vita i successi si raggiungono con il gioco di squadra”. “Ringraziamo il sindaco Bagni – hanno detto i dirigenti del Malmantile – che anche in questa occasione, con la sua presenza, ha dimostrato tutto il suo affetto e la sua vicinanza al Malmantile Calcio”. Ultimo ma non ultimo il riconoscimento come Scuola calcio affiliata Figc, “un altro piccolo successo per una società che vuole essere un punto di riferimento sociale e sportivo sul territorio”.