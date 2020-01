Malore nel rifugio all’Abetone: muore sciatore signese

ABETONE – Brutto inizio d’anno all’Abetone. Con la morte di uno sciatore di 76 anni, di Signa, L.R., deceduto nel rifugio dell’ovovia del Monte Gomito. Rossi era stato a sciare insieme a due amici quando, ieri mattina, 1 gennaio, intorno alle 9.30, ha accusato un malore. Accompagnato dagli stessi due amici, è riuscito a entrare nel rifugio ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. Soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste e dai volontari del Servizio Piste Appenninino Toscano, è stato rianimato con il Dae ma subito dopo ha perso conoscenza e, purtroppo, per lui non c’è stato niente da fare ed è morto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche gli uomini del Soccorso alpino, dopo che era stato mobilitato anche l’elisoccorso Pegaso.