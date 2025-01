Maltempo a Lastra a Signa: tanti gli interventi sul territorio, Malmantile senza luce a causa di un fulmine

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa fa il punto della situazione in seguito al forte temporale che si è abbattuto questa mattina, con non poche criticità sul territorio. A cominciare dalla Fi-Pi-Li, praticamente allagata fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Sempre a Ginestra Fiorentina via Chiantigiana, a causa di detriti e ristagni d’acqua sulla carreggiata, risulta chiusa in alcuni punti. Vigili del fuoco e Protezione civile stanno intervenendo soprattutto nelle zone collinari e a Ginestra Fiorentina per alcuni allagamenti all’interno di abitazioni e aziende. Detriti e piccoli smottamenti si segnalano anche in via di Valle, via delle Fonti e via Vecchia Pisana. A seguito della caduta di un fulmine gran parte della frazione di Malmantile risulta senza corrente elettrica: Enel sta intervenendo per risolvere il problema. “Gli operai e i tecnici del Comune, insieme a Polizia municipale e personale della Protezione civile, stanno intervenendo in merito alle varie situazioni. Per segnalare criticità ed emergenze dovute al maltempo contattare il numero verde 800 882299 o il centralino della Polizia municipale al numero 055 8720018”.

(Le fotografie sono riprese dal gruppo Facebook “I dannati della Fi-Pi-Li”)